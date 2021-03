Claudiu Richard-Târziu - Preşedinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni a Senatului a participat la congresul BNS. Acesta a transmis printre altele si ca si-ar dori ca "BNS să treaca frontiera, (...) să vă extindeţi activitatea sindicală în marile comunităţi româneşti de peste hotare, mai ales în Italia, în Spania şi în Marea Britanie. (...) Statul român nu poate să îi ajute pe romanii din afară, nu poate pentru că nu are o strategie, pentru că nu are o viziune, nu are voinţă politică, dar părţi ale statului român împreună cu dumneavoastră, sindicatele, ar putea să îi ajute. Creaţi filiale ale BNS în aceste state şi apăraţi drepturile românilor noştri de acolo şi noi vă vom fi alături"