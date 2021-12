VIDEO - Clipe DRAMATICE: 300 de persoane blocate pe acoperișul World Trade Center în timpul unui incendiu în Hong Kong

Un incendiu puternic a izbucnit în clădirea de 38 de etaje World Trade Center din Hong Kong. Peste 300 de persoane au fost prinse pe acoperiș în timp ce poliția și pompierii au lansat o operațiune de salvare.

Publicația South China Morning Post a raportat că peste 300 de oameni, inclusiv clienți, au fost prinși pe acoperiș. Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate într-o secțiune în aer liber de la etajul cinci a clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Mai multe persoane au fost transportate de la fața locului. Presa locală a citat poliția spunând că cel puțin un pacient a fost internat în spital cu inhalare de fum.

O investigație preliminară a sugerat că incendiul a izbucnit în schelele care acopereau clădirea, după care fumul s-a extins în centrul comercial și în unele dintre scări ale acestuia, a spus poliția, citată de South China Morning Post.

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong's World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O