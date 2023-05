Clipul video pentru adulti deepfake care ar putea să fi schimbat soarta alegerilor din Turcia. În viitor ar putea face ravagii peste tot în lume

Timp de luni de zile a rezistat cu încăpățânare solicitărilor de a se retrage și de a-i face loc lui Kemal Kilicdaroglu, cel care dorește să devină următorul președinte al Turciei în cadrul alegerilor care au loc duminică. Dar apoi, joi, atât de târziu încât buletinele de vot cu numele său fuseseră deja tipărite, Muharrem Ince a dat brusc înapoi și a ieșit din cursă, scrie The Telegraph, într-o analiză despre campania electorală din Turcia și utilizarea de tehnici de dezinformare cu videoclipuri deepfake.

„Mă retrag din cursa pentru președinție. Fac acest lucru pentru țara mea", a declarat el. Dar nu, după cum s-a dovedit, de bunăvoie. În schimb, a insistat bărbatul de 59 de ani, a fost victima unei campanii de denigrare. O înregistrare video cu sex, a spus el, a fost sustrasă de pe "un site porno israelian" și falsificată pentru a face să pară că el ar fi fost implicat. "Nu este vorba de viața mea privată, ci de calomnie. [Înregistrarea, n.r.] nu este reală".

Dar efectele retragerii lui Muharrem Ince din cursă ar putea fi foarte reale.

Deși Ince era cotat cu doar aproximativ 2% înaintea alegerilor, se așteaptă ca majoritatea susținătorilor săi să își fi schimbat sprijinul către Kilicdaroglu, care încearcă să îl înlăture pe liderul din ce în ce mai autocratic al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, după două decenii la putere.

În cazul în care se va dovedi decisivă, presupusa înregistrare video sexuală ar fi doar cea mai dramatică falsificare într-o campanie care a fost marcată de dezinformare și acuzații de amestec străin - acuzații care l-au văzut pe Kilicdaroglu, în vârstă de 74 de ani, denunțând "montaje, comploturi [și] clipuri Deep Fake" - referindu-se la videoclipuri realiste generate de inteligența artificială în care oamenii spun sau fac lucruri pe care de fapt nu le-au făcut.

Ținta furiei lui Kilicdaroglu a fost Rusia, considerată de mult timp un aliat al adversarului său electoral Erdogan.

Iar analiștii sugerează că astfel de trucuri murdare din partea Moscovei ar avea sens. "Rusia îl favorizează cu siguranță pe Erdogan [în alegeri]", spune Galip Dalay de la Chatham House. "Ei au înțelegeri în domeniul energiei și al cerealelor. Putin poate chiar să se întâlnească cu Erdogan, șeful unei țări NATO, și astfel să spună că nu este izolat și că frontul NATO nu este unit."

Cu toate acestea, Erdogan a sugerat ulterior că acuzațiile rivalului său privind ingerința rusă nu sunt decât un șiretlic pentru a abate atenția de la adevăratul vinovat. "Unul dintre candidați s-a retras", a declarat el după ce Ince s-a retras. "Bineînțeles, este imposibil de înțeles de ce. Cu ce a venit [Kilicdaroglu]? O casetă. Cum a făcut asta? Nu știu să lucreze decât cu trucuri".

Și, așa cum Rusia are motive să-l susțină pe Erdogan, Israelul - proveniența casetei sexuale trucate, potrivit victimei sale - ar putea avea motive să îl vadă pe președintele Turciei destituit. "A existat o dificultate, un adevărat sânge rău între Israel și Turcia în ultimul deceniu", spune Dalay. "Se poate presupune că Israelul ar susține opoziția".

Totuși, oricare ar fi adevărul despre amestecul străin, nu există nicio îndoială că lumea urmărește alegerile din Turcia, încărcate cum sunt cu o semnificație geopolitică uimitoare. Turcia a jucat mult timp ceea ce o sursă de informații numește "omul de la mijloc (intermediarul, n.r.)" - încercând să își valorifice poziția de membru NATO și de țară cu legături strânse cu Moscova. De asemenea, are un rol critic în controlul fluxului de refugiați către Europa și, în ciuda instinctelor din ce în ce mai dictatoriale ale lui Erdogan, rămâne o mare democrație musulmană într-o regiune care nu prea abundă în acest sens.

Cu toate acestea, odată cu războiul din Ucraina, miza a devenit și mai mare, deoarece atât Vestul, cât și Estul încearcă să aducă a 11-a economie a lumii și mai mult în tabăra lor. "Iar Turcia", spune sursa, "încearcă să jongleze cu ambele părți". Pe de o parte, Ankara blochează aderarea Suediei la NATO și cumpără gaz rusesc, dar, pe de altă parte, "nu închide ochii la armele care trec prin apele teritoriale turcești. Și nici Erdogan nu a început să pledeze în favoarea lui Putin în tabăra occidentală".

Cu toate acestea, dacă alegerile sunt vitale pentru lumea de dincolo de granițele Turciei, ele sunt, de asemenea, critice pentru Turcia.

Opoziția susține că acestea reprezintă o șansă de a restabili economia lovită a țării, a cărei monedă în cădere liberă și inflația în creștere de peste 40% a creat o criză a costului vieții care i-a făcut pe mulți turci să devină dramatic mai săraci. Cu toate acestea, Erdogan insistă că numai el poate împiedica restaurarea unei elite laice și metropolitane care să tragă țara de la rădăcinile sale culturale. Turcia, spune el, poate fi puternică și prosperă fără a aluneca inexorabil spre Vest.

Este un punct de vedere de ciocnire a civilizațiilor care explică, probabil, de ce campania sa ar fi recurs la propria înșelătorie video, difuzând la un miting un film care pare să îmbine imagini dintr-un videoclip de campanie autentic al rivalului său cu imagini ale lui Murat Karayilan, unul dintre fondatorii separatiștilor kurzi PKK, ca și cum ar sugera că Kilicdaroglu a fost susținut de un grup considerat terorist de către UE și Departamentul de Stat al SUA. O investigație a presei germane a constatat că clipurile provin din două videoclipuri complet separate și că opoziția turcă nu era susținută de PKK.

Acum, acuzațiile de denaturare a adevărului și de manipulare a imaginii zboară din toate părțile, astfel încât alegătorii nu pot ști dacă pot avea încredere în ceea ce văd. Kilicdaroglu spune că Erdogan "poate face propagandă negativă prin schimbarea sunetului și a imaginilor", mergând până la a sugera că rivalul său este în legătură cu agenți străini, probabil ruși. "Am aflat că a făcut înțelegeri cu niște hackeri din străinătate și a făcut plăți în Bitcoin", a spus el. Săptămâna aceasta, el a insistat, după ce a acuzat direct Rusia, prin intermediul unui tweet, de ingerință: "Nu aș fi scris pe Twitter dacă nu am fi avut dovezi concrete. Considerăm că este inacceptabil ca o altă țară să intervină în procesul electoral din Turcia în favoarea unui partid politic. Am vrut ca întreaga lume să știe acest lucru".

În cazul în care există o înțelegere cu Moscova, spune sursa de informații, aceasta ar reprezenta "tactici rusești clasice".

Schimbul se desfășoară după cum urmează: "Dacă vă putem ajuta să câștigați alegerile, dacă vă facem o favoare când veți fi la putere, va trebui să ne faceți o favoare." Videoclipurile sofisticate deep fake și alte elemente vizibile ale unei campanii de dezinformare sunt utile, continuă sursa, deoarece ajută națiunea exterioară care se află în spatele lor, cum ar fi Rusia, "să ofere dovada că au ajutat candidații să fie aleși, în primul rând pentru a le oferi o pârghie atunci când vor să ceară favoruri și, în al doilea rând, pentru a le folosi ca șantaj în cazul în care favorurile nu sunt returnate."

Dacă alegerile din Turcia sunt o demonstrație pe viu a ravagiilor pe care IA și alte tehnologii avansate le pot provoca în democrații, atunci democrațiile însele pot întâmpina dificultăți în a răspunde cu aceeași monedă la astfel de ingerințe sub centură. Pentru a interveni într-un scrutin străin, o operațiune britanică de deep fake ar avea nevoie de o autorizație la nivel de cabinet sau de prim-ministru, dacă s-ar face. "Avem capacitatea, doar că nu avem permisiunile politice", spune sursa. Într-o situație de urgență, obținerea acestor permisiuni ar necesita "timp și efort". „Acești tipi [ruși] pot merge și o pot face în câteva ore, cu puțină sau deloc supraveghere".

În schimb, eforturile sunt îndreptate către "combaterea dezinformării". "Ceea ce putem face foarte repede este să expunem adevărul".

Dar, în cele din urmă, chiar și acest lucru s-ar putea să nu se dovedească suficient. "Falsurile profunde sunt foarte îngrijorătoare", spune sursa. "Probabil că suntem deja în stadiul în care ar putea apărea un videoclip cu Rishi Sunak declarând război Chinei și nu ai putea spune dacă este real." Astăzi, când cele mai grave lupte din Europa din ultimii 70 de ani fac ravagii peste Marea Neagră, vizavi de țărmurile turcești, astfel de falsuri provocatoare ar putea schimba cursul alegerilor. În curând, ele ar putea declanșa ele însele războaiele.