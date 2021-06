CLITORICLOTI, PLICUSOR SI ONE PROPERTIES!

Imaculatii puri CLITORICLOTILDE si PLICUSOR, au mers frumos sambata, dimineata pe racoare la marele eveniment sponsorizat si de One Properties, unde a participat si Garry Kasparov si unde trebuia si geniul Plicusor sa mute si el doi pioni si i a mutat, cu Clotilde de mana, sus in biroul lui Andrei Diaconescu de la ONE! Au, lupiii, mãã! Dupa vreo 20 de minute pe CLITORICLOTILDE au matrasit o din birou, unde Nicusor a mai ramas mult si bine, ca si in alte dati!

In campania electorala, pe langa ceea ce cu greu (datorita insistentelor Gabrielei Firea sa nu) am reusit sa public, v am spus si va repet ca Nicusor Dan este inregistrat de catre niste dezvoltatori imobiliari foarte mari, cum ii santajeaza in birou. Atat!

Ce or fi vorbit Clotilde cu Nicusor si cu Andrei Diaconescu? SAH? MARS, PURILOR MAFIOTI!

(preluare Dana Budeanu, aplicația Verdict)