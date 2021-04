Clotilde Armand intră în curtea PNL și acuză că se măcelărește natura: 'Este ireal, s-au tăiat zeci de copaci'

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armande, a anunțat că va opri lucrările de pe Aleea Modrogan. Este ireal cum nimeni nu a văzut că s-au tăiat zeci de copaci și cum a răsărit un șantier în curtea sediului central PNL, într-o zonă mega protejată de lege, a spus edilul șef, anunță Mediafax.

Primarul Sectorului 1 a anunțat că în luna ianuarie a început demersurile de verificare a documentației elaborate de funcționarii din Primăria Sectorului 1 pentru șantierul din Aleea Modrogan 1A.

„Pentru mine este ireal cum nimeni nu a văzut că s-au tăiat zeci de copaci și cum a răsărit un șantier în curtea sediului central PNL, într-o zonă mega protejată de lege. Eu am văzut și voi acționa. Am înaintat către Prefectura București și Inspectoratul de Stat în Construcții solicitarea de verificare a legalității PUZ-ului în vederea suspendării lucrărilor. Este o tragedie să privim neputincioși cum dispare sub ochii noștri o zonă protejată de lege pentru niște interese imobiliare”, a anunțat Clotilde Armand.

Potrivit primarului Aleea Modrogan 1- Vila Filipescu-Brâncoveanu este un monument istoric cu grad maxim de protecție, în care conservarea este obligatorie. În noiembrie 2014: RA-APPS a vândut la licitație publică serele domeniului, pe o suprafață de 4.200 mp, cu 4,4 milioane de euro.

În decembrie 2019, CGMB a aprobat construirea de „locuințe colective”, deși parcela făcea parte dintr-un „spațiu verde amenajat”, mai susține Armand.

Concluzia primarului Sectorului 1 este că în locul serelor vor fi construite trei blocuri cu patru etaje, iar cele 100 de apartamente de lux vor fi vândute cu prețuri între 840.000 euro – 2.900.000 euro.