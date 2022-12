CM 2022: Asia, Japonia sunt capabile să câştige pe scena internaţională, a spus selecţionerul samurailor albaştri

"Jucătorii au putut să întoarcă o pagină după meciul cu Costa Rica şi să se pregătească pentru acest meci. Am jucat ca un singur om, ne-am mărit şansele să câştigăm. Au fost o mulţime de fani din toată Japonia, aşa că s-a întâmplat şi datorită lor, le dedicăm această victorie. Desigur, ştiam ce se întâmplă pe celălalt stadion şi că e pe punctul să câştige Costa Rica, însă după aceea am ştiut că Germania a revenit şi a trecut în avantaj. Iar în final, aveam nevoie de victorie ca să trecem de această grupă. Mai avem multe lucruri de demonstrat, însă Asia, Japonia sunt capabile să câştige pe scena internaţională", a afirmat Moriyasu.El a vorbit despre controversatul gol doi al echipei sale, când arbitrajul video a considerat că mingea nu ar fi depăşit linia de fund cu toată circumferinţa sa şi golul a fost acordat: "Că mingea e afară sau nu, în zilele noastre există o tehnologie excelentă, aşa încât dacă într-adevăr ar fi ieşit, ar fi fost aut de poartă. Însă arbitrul a considerat că ea era încă în joc, am fi acceptat decizia sa oricare ar fi fost, însă el a decis că mingea este în joc."Japonia, care a câştigat Grupa E după 2-1 cu Germania, 0-1 cu Costa Rica şi 2-1 cu Spania, va înfrunta a doua clasată din Grupa F, Croaţia, vicecampioana mondială, meci care va avea loc pe 5 decembrie (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00).