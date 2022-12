CM 2022: Guvernul croat promite investiţii în infrastructura sportivă după succesul din Qatar

"Trebuie să construim un nou Maksimir (stadionul lui Dinamo Zagreb - n. r), în cooperare între stat, oraş şi club. Şi cu sprijinul UEFA, despre care am convenit deja. Şi să participe şi FIFA şi sponsorii", a spus prim-ministrul croat Andrej Plenkovic, vorbind la radioul public.Croaţia, care a jucat finala Cupei Mondiale 2018 din Rusia şi a încheiat pe locul 3 ediţia 2022 din Qatar, nu are un stadion naţional ca alte ţări din regiune.Meciurile echipei reprezentative nu pot avea loc la Zagreb, deoarece unicul stadion din capitală, Maksimir, este în stare proastă după ce s-a prăbuşit parţial în timpul unui cutremur în 2020.Plenkovic a spus că şi alte stadioane din ţară ar trebui renovate."Trebuie să investim şi în reconstrucţia stadionului Poljud (al echipei Hajduk Split - n. r.), cel mai frumos pe care îl avem. De asemenea, este necesar să se investească în alte stadioane din toată Croaţia şi ca această infrastructură să fie ridicată la un nivel de calitate mult mai ridicat", a afirmat el, fără a oferi mai multe detalii în acest sens.Croaţia este una dintre cele mai sărace ţări din Uniunea Europeană (UE), are mai puţin de 4 milioane de locuitori, dar s-a impus ca una dintre cele mai mari puteri în fotbalul internaţional.