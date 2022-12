CM 2022: Selecţionerul Luis Enrique ar fi vrut ca Spania să câştige grupa

"În fotbal, nu există părţi bune sau rele. Există doar merit. Nu sunt deloc mulţumit. Ne-am calificat, dar voiam s-o fac de pe primul loc şi câştigând. Însă în cinci minute ne-au dat două goluri, în zece minute ne-au dezarticulat complet. La pauză am vorbit cu jucătorii că ei vor veni să ne atace şi nu am putut să gestionăm această situaţie. Au avut trei şuturi pe spaţiul porţii şi ne-au dat două goluri. Dacă ar fi putut să ne mai dea două, ar fi făcut-o. Nu am nimic de sărbătorit în seara asta. Asta e ceea ce e inexplicabil în fotbal. Ar fi trebuit să încercăm să liniştim jocul, să încetinim ritmul meciului, să-i împingem spre altceva... dar cum să explici că ai dominat 80 de minute şi ai pierdut cu 2-1? Timp de trei minute eram eliminaţi, dar n-am ştiut asta, aş fi făcut un infarct", a afirmat Luis Enrique.Tehnicianul s-a referit la controversatul gol doi al Japoniei, când arbitrajul video a considerat că mingea nu ar fi depăşit linia de fund cu toată circumferinţa sa şi golul a fost acordat: "Am văzut o fotografie care trebuie să fie trucată sau manipulată, fiindcă este imposibil ca această fotografie să fie adevărată. Am simţit că se întâmplă ceva tulbure când VAR a avut nevoie de atâta timp ca să ia o decizie... Nu am nimic de spus."Spania s-a calificat în optimi de pe locul secund, după un debut fulminant, 7-0 cu Costa Rica, şi două meciuri mai puţin convingătoare, 1-1 cu Germania şi 1-2 cu Japonia.Paradoxal, eşecul cu Japonia aduce naţionalei iberice un adversar facil la prima vedere în optimile de finală, câştigătoarea Grupei F, Marocul, meciul fiind programat pe 6 decembrie (Education City Stadium - Doha, 17:00).