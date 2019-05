CNMR anunță negocieri de SUCCES - Salariile pe proiecte europene cresc cu 43%

Coaliția Națională Pentru Modernizarea României anunță toți beneficiarii POCU cu privire la creșterea salariilor pe proiectele europene finanțate prin Programul Operațional Capital Uman. Astfel, CNMR și partenerii săi ce cuprind peste 70 % dintre toți beneficiarii de fonduri UE din România, au solicitat în ultimii 4 ani constant MFE creșterea salariilor pe POCU, gradul de absorbție depinzând în mod direct de nivelul acestor salarii. Conducerea MFE din ultimii 4 ani a dovedit deschidere la fiecare întâlnire însă a solicitat CNMR o argumentare economică solidă, pentru a se putea negocia cu Comisia Europeană modificarea Ghidului Orientări Generale. Prin urmare, în ultimele 6 luni CNMR a avut mai multe întâlniri cu conducerea MFE și personalul tehnic pentru a prezenta mai multe variante de creștere a salariilor.

Decizia a aparținut în totalitate MFE și CE, însă CNMR a furnizat o analiză complexă economică și bugetară care a fundamentat necesitatea acestor creșteri vitale, în contextul interesului scăzut pentru proiecte pe acest program operațional. Analiza CNMR a fost realizată de către Vicepreședintele CNMR Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Științe Economice din București și de un colectiv de lucru din cadrul ASE alături de alte organizații CNMR. Rolul CNMR s-a încheiat la solicitarea de creștere a acestor tarife și la furnizarea analizei economice. Felicităm Ministerul Fondurilor Europene pentru acest succes și ne bucurăm pentru contribuția CNMR. De asemenea, dintre propunerile organizațiilor membre CNMR pentru modificarea Ghidului Orientări Generale al POCU au fost preluate mai multe propuneri care vizează eliminarea discriminării participării la procesul de aplicare pentru diversele entități și de simplificarea a procesului de absorbție. "Consider acest pas ca fiind unul uriaș pentru sutele de mii de angajați și beneficiari direcți și indirecți ai POCU. În vechea formă de salarizare, apetitul pentru proiecte era unul foarte scăzut din partea majorității beneficiarilor. Greșelile unor golani în vechea perioadă de programare, ajunseseră să sancționeze România și pe toți beneficiarii serioși, prin impunerea celor mai mici tarife din UE alături de Bulgaria. CNMR a solicitat constant creșterea acestor tarife și mă bucur că am putut furniza și argumentația economică și bugetară necesară. De asemenea, felicit pe toți colegii din CNMR pentru profesionalismul dovedit în acest proces, cu precădere pe domnul Rector Istudor și pe domnul Președinte Hadar care mi-au fost alături permanent în acest proces. De asemenea, doresc să reamintesc că tot CNMR, este organizația care a reușit să negocieze cu Guvernul României și să aducă argumentele necesare remunerării cu până la 50 de euro/h a angajaților din sectorul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare. La acel moment, CNMR a avut alături Ministerul Cercetării și a condus la o stopare a exodului masiv de inteligență în Europa și în lume. Reamintesc și ultima inițiativă a CNMR cu privire la absorbția fondurilor UE: CNMR a înființat în interior un birou care va coopera cu Parchetul General și structurile subordonate așa cum s-a agreat cu Procurorul General al României la ultima întâlnire, pentru identificarea tuturor abuzurilor angajaților Autorităților de Management față de beneficiar, indiferent de faza selectării sau implementării proiectelor, precum și identificarea posibilelor fraude și documentarea acestora. În cel mai scurt timp CNMR va lansa un număr scurt pentru raportarea tuturor acestor abuzuri sau fraude" a declarat Alexandru Cumpănașu, Președintele CNMR. " Felicit MFE și CNMR pentru acest succes. Eu personal, m-am bătut la fiecare întâlnire și oriunde am putut, pentru creșterea acestor tarife pentru că pur și simplu colegii mei din învățământul superior nu mai doreau să aplice pentru proiecte. Nu mai spun că această majorare va conduce și la o creștere directă la bugetul statului în mod direct din impozite și taxe. Voi continua alături de colegii din CNMR să mă bat ca și până acum, pentru găsirea de soluții care să ajute România să cheltuiască 100% din fondurile europene. Îl felicit și eu pe domnul Istudor și pe ceilalți colegi care au furnizat argumentarea economică și bugetară necesară. Și să nu uităm că POCU are o alocare de 5 miliarde de euro! Și alte programe operaționale întâmpină probleme și ne vom pune expertiza la dispoziția MFE pentru a găsi cele mai bune soluții" a declarat Anton Hadar, Președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” și Vicepreședinte al CNMR.