CNMR lansează Platforma Națională pentru Dialog și Reconciliere

CNMR lansează astăzi Platforma Națională pentru Dialog și Reconciliere, cu menirea de a dezvolta România prin Dialog și Reconciliere Națională. Platforma, îmbrățișată deja de cele peste 500 de organizații membre ale CNMR (indiferent că provin din mediul sindical, patronal, academic, cultural, profesional sau social) presupune o serie de măsuri concrete și imediate pe care le propunem partidelor politice, instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale, societății românești, membrilor Parlamentului României, Președintelui, Guvernului, partenerilor externi ai României:

Reconectarea cetățenilor României la deciziile zilnice luate în numele lor de către toți decidenții;

Facilitarea dialogului partidelor politice cu societatea românească sub toate formele sale de manifestare;

Realizarea unui Pact Național de Reconciliere Etnică și între Categoriile Sociale;

Inițierea unui Acord Parlamentar pentru Digitalizarea Activității Parlamentarilor în Circumscripții;

Inițierea și adoptarea Legii Lobby-ului, ca măsură de interacțiune legală între societate și decidenți;

Crearea unui dialog permanent și dezbateri publice pentru susținerea în raport cu instituțiile internaționale, a unui singur punct de vedere pe toate domeniile de dezvoltare ale României care nu implică apărarea doctrinei politice;

Organizarea de întâlniri lunare între organizațiile membre ale CNMR și Ambasadele statelor acreditate la București, în vederea prezentării situației reale în diverse domenii dar și pentru susținerea de diverse programe sau proiecte inițiate de Președinte, Guvern, Parlament și alți actori ai societății românești;

Întărirea rolului Parlamentului în raport cu toate instituțiile statului ca for suprem de manifestare a democrației și forței cetățenilor;

Inițierea unui Program de Monitorizare a Democrației Interne la nivelul partidelor și publicarea de rapoarte semestriale;

Implementarea la nivel național a unui program de sancționare a propagării urii și violenței, prin sancționarea tuturor persoanelor care în spațiul public vor promova un discurs injurios, cu atingere a valorilor fundamentale ale omului indiferent de etnie, sex, orientare politică sau sexuală.

Cele peste 500 de organizații membre CNMR din întreaga țară, vor sancționa public astfel de atitudini precum cele de la punctul 10 și vor încuraja toți membrii să sancționeze aceste comportamente. De asemenea vor iniția DIALOGUL la nivel central și local pe toate temele care pot uni specialiști din toate domeniile și din toate partidele politice pentru obiective și măsuri ce pot dezvolta România. Lipsa de DIALOG și deschidere din partea actorilor politici și guvernamentali, va fi aspru sancționată față de fiecare actor în parte prin poziționări publice ale CNMR și ale tuturor organizațiilor membre, ce vor scoate în evidență lipsa de transparență sau aroganța vreunui decident. Însă demersul CNMR vizează în primul rând implicarea tuturor la deschidere și dialog real și la schimbarea abordării și a discursului public. "Consider că a venit vremea DIALOGULUI și a consensului național pe teme de interes general dar și a renunțării la discursul agresiv sau plin de ura atât din partea decidenților cât și din partea noastră, a cetățenilor. România are un potențial uman incredibil și CNMR va face tot ce este posibil pentru a-l fructifica și pentru a construi o platformă nepartizană pentru dialog transpartinic sau reconciliere socială ori etnică. Am ajuns la o dimensiune a CNMR care ne obligă să moderăm și să facilităm în numele a milioane de români un altfel de discurs public, negocierea unitară a intereselor naționale și sancționarea celor care se opun dialogului și care promovează conflictul"a declarat Alexandru Cumpănașu, Președintele CNMR.