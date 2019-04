CNMR susține numirea lui Bogdan Licu în funcția de Procuror General

România traversează o perioadă foarte grea în care justiția și în special Parchetul General, sunt în mijlocul a multiple războaie. Ministerul Public este o instituție cheie în arhitectura statului român și are nevoie în această perioadă de o conducere echilibrată care să își exercite atribuțiile constituționale fără patimă sau în virtutea unor războaie personale. CNMR salută și susține nominalizarea domnului Bogdan Licu pentru funcția de Procuror General al României pentru următoarele 2 luni, acesta dovedind profesionalism în multiplele funcții ocupate în cadrul Ministerului Public sau în calitate de membru și vicepreședinte al CSM. CNMR a avut multiple întâlniri de lucru cu domnul Bogdan Licu și a susținut demersurile acestuia în reluarea și finalizarea dosarului privind torționarii comuniști și considerăm că are experiența necesară, echilibrul și cumpătarea de care are nevoie Ministerul Public, acum. " Licu este unul dintre puținii procurori care pot asigura pentru perioada următoare stabilitatea unei instituții atât de importante. Am convingerea că domnul Procuror General Interimar va acționa în activitatea sa, așa cum a mai făcut-o și în alte dați când a asigurat interimatul Ministerului Public, cu fermitate, echilibru, fără implicare politică sau dispute personale. Îl felicit, îi urez succes și îl asigur de întregul sprijin al CNMR", a declarat Alexandru Cumpănașu Președintele CNMR.