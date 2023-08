CNN anunță strategia lui Putin pentru războiul din Ucraina: Totul gravitează în jurul eliminării lui Joe Biden din joc

Oficiali americani şi europeni de rang înalt sunt îngrijoraţi de faptul că liderul rus Vladimir Putin ia în considerare alegerile prezidenţiale din SUA din 2024 în planificarea războiului său din Ucraina, în speranţa că o înfrângere a preşedintelui Joe Biden anul viitor va determina Washingtonul să îşi reducă sprijinul pentru Kiev, ceea ce ar fi de natură să îmbunătăţească poziţia de negociere a Rusiei, relatează CNN.

SUA nu au încă informaţii explicite despre cum gândeşte Putin sau dacă acesta prelungeşte intenţionat războiul în speranţa unei victorii a lui Donald Trump sau a republicanilor la prezidenţiale.

Dar alegerile de anul viitor rămân un factor cheie despre care oficialii occidentali de top din domeniul securităţii naţionale, al informaţiilor şi al diplomaţiei consideră că va influenţa deciziile lui Putin în Ucraina, ceea ce face şi mai puţin probabil ca războiul să se termine înainte de sfârşitul anului viitor. Un sondaj pentru CNN realizat de SSRS, care a fost publicat vineri, a arătat că majoritatea americanilor se opun ideii ca în Congres să fie votate fonduri suplimentare pentru a sprijini Ucraina, în condiţiile în care opinia publică este divizată în ceea ce priveşte efortul făcut de SUA în acest conflict, dacă este sau nu suficient.

Un oficial american a declarat că nu are "nicio îndoială" că Putin "încearcă să reziste" până la alegerile din 2024. O altă sursă familiarizată cu domeniul informaţiilor a declarat că "este un fel de elefant în cameră" pentru SUA, Ucraina şi Europa. "Putin ştie că Trump îl va ajuta. La fel ştiu şi ucrainenii şi partenerii noştri europeni", a declarat sursa. "Deci, chiar dacă nu am văzut nimic explicit în acest sens, trebuie să presupunem, cred, că toată lumea se gândeşte la asta", a adăugat sursa. Un diplomat european a declarat, de asemenea, pentru CNN că europenii cred că încercarea de a prelungi războiul din Ucraina până la alegerile din SUA "este exact planul lui Putin". PUTIN SPERĂ LA O VICTORIE A LUI TRUMP Oficialii care au vorbit cu CNN sub rezerva anonimatului cred că Putin ar putea avea în vedere o victorie a lui Trump sau a unui alt candidat republican, în ideea că va fi un declanşator pentru ca SUA să îşi retragă sprijinul pentru Ucraina. Aceştia mai spun că faptul că Putin este cu ochii pe alegerile din SUA face şi mai important pentru Washington să menţină sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, un angajament pe care administraţia Biden continuă să îl reitereze. Trump, care în acest moment conduce detaşat lista candidaţilor pentru nominalizarea republicană, nu s-a angajat să sprijine Ucraina în război. El a afirmat că, în calitate de preşedinte, ar putea rezolva războiul în 24 de ore şi chiar săptămâna aceasta a spus că sprijinul pentru Ucraina ar trebui să fie condiţionat de anchetele Congresului asupra lui Biden şi a familiei sale. În timp ce guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a revenit asupra declaraţiilor anterioare în care numea războiul din Ucraina o "dispută teritorială", el a menţinut o politică în general anti-intervenţionistă. Republicanii din Congres au trasat, de asemenea, o linie mai dură în ceea ce priveşte finanţarea pentru Ucraina de când au preluat controlul Camerei Reprezentanţilor în acest an, preşedintele Camerei, Kevin McCarthy, sugerând la începutul acestei veri că ar intenţiona să blocheze orice efort condus de Senat de a aproba fonduri suplimentare pentru a ajuta efortul de război al Ucrainei. "Alegerile de anul viitor complică lucrurile, deoarece ruşii cred că au o luminiţă la capătul tunelului. Îl încurajează pe Putin să creadă că pot rezista mai mult decât americanii, deoarece sprijinul politic pentru Ucraina va fi compromis dacă Trump va câştiga", a declarat Daniel Fried, fost ambasador al SUA în Polonia. PRESIUNE TOT MAI MARE ASUPRA CONTRAOFENSIVEI UCRAINENE Viitoarele alegeri prezidenţiale din SUA au pus şi mai multă presiune asupra contraofensivei ucrainene, europenii, americanii şi ucrainenii sperând cu toţii la câştiguri substanţiale ale Ucrainei pentru a avea un potenţial impact asupra calculului lui Putin înainte de sfârşitul anului viitor. Un oficial european a declarat că, în lipsa acestor câştiguri, este de conceput că Putin va încerca să prelungească conflictul până când se vor cunoaşte rezultatele competiţiei - împiedicând, în esenţă, orice tentativă de negociere a încetării luptelor. Această perspectivă a urgentat încercările Europei de a expedia arme tot mai puternice în Ucraina, în speranţa de a schimba impulsul de pe câmpul de luptă înainte de anul viitor. La summitul G7 din acest an din Japonia, alegerile americane au fost subiectul unor discuţii neliniştitoare între delegaţii, a declarat oficialul. Liderii se uită la ceea ce s-ar putea dovedi a fi un factor decisiv în războiul din Ucraina. Biden a încercat să atenueze aceste îngrijorări, dar oficialii europeni consideră că până şi o cursă strânsă împotriva lui Trump este un motiv pentru Putin să încerce să prelungească conflictul până în noiembrie. "Configurarea alegerilor din SUA va avea un efect enorm" în modul în care se desfăşoară războiul, a declarat oficialul. În cel mai recent sondaj de opinie realizat de New York Times, Biden şi Trump sunt la egalitate, fiecare cu 43% din alegători care îi susţin. Apropierea alegerilor din SUA este, de asemenea, şi în mintea ucrainenilor, au declarat două surse pentru CNN. Aceştia speră să obţină câştiguri pe câmpul de luptă cât mai repede, care ar putea schimba dinamica jocului mai devreme sau mai târziu. "Ucrainenii vor să câştige sau să aibă ceva care să schimbe dinamica înainte de sfârşitul acestui an. Există tot felul de motive pentru urgenţa lor - cum ar fi faptul că ucrainenii mor în fiecare zi - dar şi alegerile prezidenţiale din SUA este unul dintre ele", a declarat Bill Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina. Până acum contraofensiva ucraineană nu a dus la progrese majore. "A fost şi va continua să fie o luptă grea pentru ei", a declarat săptămâna aceasta purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder, remarcând că în linii mari contraofensiva a avansat. Ucrainenii sunt hotărâţi să obţină câştiguri pe termen scurt, iar oficialii americani sunt conştienţi de necesitatea unui sprijin susţinut, astfel încât, chiar şi după vară, Ucraina să poată continua să lupte. ROLUL DISCUŢIILOR DE PACE DIN ARABIA SAUDITĂ Arabia Saudită găzduieşte în acest weekend discuţii de pace referitoare la Ucraina, la care vor participa SUA, precum şi o serie de ţări occidentale şi în curs de dezvoltare, inclusiv China, dar nu şi Rusia. Discuţiile vor avea ca scop dezvoltarea unor principii comune pentru a pune capăt războiului şi discutarea tipului de asistenţă de securitate de care Kievul va avea nevoie pentru a descuraja Rusia să mai atace vreodată Ucraina, au declarat oficiali americani. "Nu privim aceste discuţii ca generând rezultate concrete la finalul lor. Scopul acestor discuţii este de a continua dialogul cu ţările din întreaga lume despre cum să obţinem o pace justă şi durabilă la sfârşitul acestui război", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matt Miller. În timp ce Rusia nu va fi la masa discuţiilor, întrebarea despre ceea ce este dispus să facă Putin - şi dacă ar respecta chiar şi un acord de încetare a focului sau de pace - va fi pe primul loc, au declarat oficialii. Deşi ideea unor negocieri de pace în acest moment al războiului pare prematură, oficialii americani consideră că mai mulţi factori ar putea avea un impact asupra modului în care Putin rămâne pe câmpul de luptă, inclusiv presiunea din partea Sudului global. "Acestea sunt ţările care ar putea face o diferenţă, dacă ar exercita presiuni asupra Rusiei", a declarat un al doilea oficial american făcând referire la ţările din Sudul global, în special la ţările mai mari, precum India. Impulsionarea interacţiunii lor cu Ucraina ar fi benefică, chiar dacă orice pace negociată ar putea fi departe, a punctat oficialul.