Coaliția, cursă contra cronometru pentru reducerea cheltuielilor - Nicolae Ciucă face anunțurile despre noile taxe și cote de impozit

Liderul PNL Nicolae Ciucă a precizat, referitor la planul coaliţiei pentru reducerea cheltuielilor statului, că a fost stabilită măsura ca TVA să fie de 5% la cărţi şi manuale şcolare, această fiind singura excepţie şi neexistând discuţii ale liderilor coaliţie despre măsuri fiscale care să includă festivalurile. Întrebat dacă a existat o decizie privind o taxă de 1% pentru imobiliele a căror valoare depăşeşte 500.000 euro, preşedintele liberalilor a explicat că este vorba de o analiza în aşa fel încât „această taxă să nu fie nici peste media europeană, nici să fie la 0,1% cât este în momentul de faţă”, însă nu a fost luată încă o hotărâre finală în acest sens.

„Urmează să fie transpuse tehnic de către ministerele de linie astfel încât să putem să ne asigurăm că ele vor fi puse în practică. Tocmai am făcut menţiunea că fiecare dintre ministerele de linie şi instituţiile, inclusiv cele care îşi dedublează parte din atribuţii, acestea se vor comasa şi în felul acesta să avem o simplificare a actului de decizie, o simplificare a activităţii şi desigur o mai bună funcţionare”, a explicat Nicolae Ciucă, luni la sediul PNL din Capitală, întrebat ce instituţii vor fi desfiinţate sau comasate, potrivit news.ro.

Incertitudine în privința facilităților pentru IT

Chestionat dacă vor fi eliminate anumite excepţii fiscale în domeniul IT, liderul PNL a precizat că nu au fost discuţii despre acest subiect, ci doar despre reducerea cheltuielilor la bugetul de stat.

„Este vorba de o analiză astfel încât această taxă să nu fie nici peste media europeană, nici să fie la 0,1% cât este în momentul de faţă. Deci trebuie să găsim acel numitor comun. Nu există o decizie finală”, a completat Ciucă, întrebat dacă PNL este de acord cu măsura unei taxe de 1% pentru imobilele care depăşesc 500.000 euro.

Chestionat mai departe dacă este suficientă măsura limitării indemnizaţiilor la şase salarii medii brute pentru conducătorii instituţiilor din subordinea Parlamentului, Nicolae Ciucă a răspuns: „Este vorba de un calcul şi o propunere care a venit din spaţiul tehnic astfel încât să existe o limită a acestor salarii, ceea ce până în momentul de faţă nu există”.

„Nu s-a discutat despre TVA. Oricum este măsura pe care niciun dintre partidele din coaliţie nu o agreează”, a mai spus Ciucă.

TVA neschimbat la cărți

El a vorbit şi despre o TVA de 5% pentru cărţi şi manuale şcolare.

„Este vorba despre cărţi şi manuale şcolare. Am discutat cu premierul. Am venit cu această abordare şi toată lumea este de acord că trebuie să rămânem cu TVA de 5% la cărţi şi manuale şcolare. Este singura excepţie, da. Nu am discutat despre festivaluri”, a mai explicat liderul liberalilor.

Întrebat cum anume va funcţiona sistemul de performanţă în aparatul de stat, lucru dorit de ani buni, fostul premier a replicat: „Toate aceste chestiuni ţin de fiecare instituţie în parte, de cum îşi stabileşte criteriile de performanţă”.

„Dacă pentru noi ca ţară în momentul de faţă discutăm de obiective ca de exemplu cel de accedere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi trebuie să îndeplinim nişte standarde, atunci cred că fiecare dintre noi acolo unde ne desfăşurăm activitatea trebuie să respectăm nişte standarde şi fiecare conducător de instituţie trebuie să stabilească aceste standarde de performanţă”, a mai declarat Ciucă.

Jumătatea lunii august - termenul limită

Acesta a adăugat că liderii coaliţiei nu pot depăşi jumătatea lunii august în a lua o decizie privind viitorul pachet de măsuri fiscale.

Întrebat cum va fi realizată reducerea cu 50% a numărului consilierilor persoanelor din conducerea companiilor de stat, Nicolae Ciucă a spus: „Dacă vă aduceţi aminte, prima ordonanţă care a vizat reducerea cheltuielilor a impus reducerea numărului de consilieri la nivelul miniştrilor, a demnitarilor. Ca atare, în momentul de faţă pentru toţi cei care au funcţii de conducere şi au consilieri plătiţi de la bugetul de stat, numărul acestora se va reduce cu 50%”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că împreună cu partenerii de guvernare a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. Astfel, vor fi eliminate cele 200.000 de posturi bugetare neocupate, ceea ce va duce „la tăierea unor sporuri nejustificate, la comasări şi desfiinţări de instituţii”. Totodată, şeful Guvernului a mai precizat că va fi redus şi numărul de funcţii de conducere în sistemul public şi plafonate îndemnizaţiile de conducere la societăţile de stat. „În acelaşi timp, resursele naturale, aflate în proprietatea statului, nu vor mai fi concesionate la preţuri ridicole: de aceea, primul pas este actualizarea tuturor redevenţelor cu rata infaţiei”, a mai anunţat liderul PSD.

Prin urmare, coaliţia are în vedere ca prin aceste măsuri să fie făcută o economie la bugetu de circa 12 miliarde lei, în acest an, 6 miliarde fiind din reducerea cheltuielilor şi 6 miliarde lei din asigurarea de noi venituri.