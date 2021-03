Coaliția, probleme în teritoriu - un lider USR PLUS nu vede o posibilă alianță cu PNL: 'Va fi armonie când vom avea concursuri pe bune'

Senatorul USR PLUS Cristi Berea susţine că este greu de crezut că se va face o alianţă la Iaşi între PNL şi USR PLUS, ci se va merge cel mult pe o "convieţuire" care să presupună colaborarea pe proiecte. Cristi Berea a declarat, pentru News.ro, că este falsă ideea că USR PLUS nu vrea să colaboreze la Iaşi cu PNL, dar că "armonia" între cele două tabere va fi posibilă atunci când în Primărie vor fi concursuri "pe bune" pentru ocuparea funcţiilor de conducere.

"Suntem acuzaţi că nu vrem să construim alături de PNL la Iaşi. Nu e adevărat. Noi nu acceptăm să construim tot felul de cumătrii. Vrem concursuri pe bune, pentru funcţia de city-manager spre exemplu, cum se întâmplă la Timişoara sau la Braşov. La Iaşi va fi armonie între PNL şi USR PLUS când vom avea concursuri pe bune”, a afirmat senatorul USR PLUS, Cristi Berea.

El a afirmat că Mihai Chirica este primar până în 2024, dar asta nu înseamnă că "şi echipa pe care şi-a pus-o cu mâna trebuie să stea acolo patru ani".

Senatorul Cristi Berea susţine că USR PLUS a depus la primărie o listă cu proiecte pentru Iaşi, dar că nu s-a întâmplat nimic cu lista respectivă.

"Am văzut că PNL ne acuză că noi blocăm proiectele. Dar cum poţi tu, primar, să spui că nu eşti lăsat de ceilalţi, când tu eşti cel care aduce proiectele pe ordinea de zi. Niciodată USR PLUS nu a spus că nu votează un proiect bun pentru ieşeni”, a precizat Cristi Berea.

Întrebat dacă se va face alianţă la Iaşi între PNL şi USR PLUS, senatorul Ceristi Berea a răspuns: "Alianţă este mult spus, nu prea văd cum, dar o convieţuire putem face. Convieţuirea va însemna sprijin pe proiecte".

Potrivit lui Berea, obţinerea unui post de viceprimar nu este o miză pentru USR PLUS.

"Am văzut că pentru PNL este o miză mare viceprimarul, dar pentru noi nu este o miză. Preferăm ca în loc de viceprimar să punem oameni competenţi la conducerea oraşului”, a afirmat Cristi Berea.

Senatorul USR PLUS consideră că edilul ieşean şi-ar fi dorit mai degrabă o alianţă în Consiliul Local între PNL şi PSD, dar că şefii liberali de la centru "i-au tăiat macaroana şi nu îl lasă să facă tot ce vrea el”.

Negocierile dintre PNL şi USR PLUS sunt în prezent blocate la Iaşi, iar în Consiliul Local nu există încă o majoritate politică. Edilul Mihai Chirica a invitat din nou USR PLUS la negocieri, după ce prima rundă de discuţii, din urmă cu două săptămâni, a eşuat, liderii USR PLUS reclamând lipsa de la negocieri a liderului PNL Iaşi, Costel Alexe.