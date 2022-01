Guvernarea s-a virusat. Liberalii întețesc atacurile la Alexandru Rafila: 'Specialistul, epidemiologul, să nu fie anihilat sau diluat de camarila politică'

Noul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), este acuzat de liberali că a renunțat la abordarea corectă din punct de vedere medical pe care o avea în opoziție, bazată pe experiența sa profesională, și că de la preluarea funcției de demnitar opiniile sale au fost „anihilate” și „diluate” de către „camarila politică”. Nu este prima oară când liberalii aduc reproșuri PSD pe tema gestionării pandemiei. În replică, liderul PSD Marcel Ciolacu a spus marți că social-democrații nu se cramponează de guvernare dacă liberalii au chef de jocuri politice de tipul fostei guvernări cu USR.

Deputatul PNL Marilen Pirtea a spus miercuri că lumea a început să creadă că din vina PNL nu se adoptă certificatul verde, aceasta fiind o capcană întinsă de social-democrați.

„Asteptarile la adresa ministrului Sanatatii sunt foarte mari. Este un lucru laudabil ca PSD a adus un specialist de anvergura dlui Rafila. Stiu pozitiile dlui Rafila in calitate de specialist, epidemiolog, medic, cercetator, si as vrea sa fie replicate si cand are pozitia (de ministru) sa faca acest lucru si sa nu fie anihilat sau dilaut de o camarila politica care judecat in alti termeni decizii care tin de sanatatea publica. Apelul meu este la doctorul Rafila, la specialistul Rafila. Cu tot respectul pe care i-l port, acest lucru il asteptam, sa vina ferm sa zica 'Hai sa gasim solutia pentru certificatul Covid'. PSD a asociat certificatul cu vaccinarea. Daca (certificatul verde) nu mai este o solutie, Rafila sa spuna. Lumea nu mai stie ce sa creada, ca in final sa ajunga sa se spuna ca din cauza PNL nu s-a adoptat (certificatul verde). Asta e capcana pe care il rog pe dl Rafila sa nu o intinda cetatenilor. Faptul ca nu se reuneste Parlamentul fiind in vacanta este o eroare, pentru ca atunci cand e stare de alerta, sunt necesare decizii extraordinare, iar Parlamentul s-a reunit de multe ori in spete mult mai putin grave decat aceasta, deci se pote intalni. Intrebarea este: cum vor vota deputatii PSD, unitar sau necontrolabil?”, a declarat miercuri, la Antena 3, deputatul PNL Marilen Pirtea, referindu-se la blocajul din coaliție pe marginea introducerii certificatului verde la locul de muncă.