Cod galben de ninsori și viscol pentru patru județe din zona Moldovei

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări nowcasting Cod galben de ninsori, viscol, dar şi ceaţă, ce vizează că judeţe din regiunea Moldovei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, până la ora 11:00, în judeţele Galaţi şi Vaslui va persista ceaţa, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, şi care va favoriza, in funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.

De asemenea, până la ora 13:00, în zona de munte a judeţele Suceava şi Neamţ, la peste 1.800 de metri altitudine, va ninge şi vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 60 - 70 km/h viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.