Codrin Ştefănescu, după atacul lui Iohannis la PSD: 'Acesta-i adevārul, Klaus! De aceea se alege praful de procentele voastre din ultimele sondaje!'

Codrin Ştefănescu, fost secretar general al PSD, reacţionează la atacul violent lansat de preşedintele Klaus Iohannis la adresa social-democraţilor. Ştefănescu susţine că, de fapt, PNL este vinovat de acţiunile puse de preşedinte pe seama PSD, lucru pentru care liberalii scad în sondaje.

"Ai spus numai aberatii si minciuni, Klaus! Nu PSD-ul a infestat sistemul cu personaje obediente si necalificate. PNL-ul tāu a fācut-o! Pentru cā toate rubedeniile, pilele si amantele voastre au fost puse pe functii sau in consilii de administratie. Ati fācut din chelneri si someri de lux, ministrii si prim ministrii! Firmele voastre de casā au dat cele mai grele tunuri in plinā pandemie! Urlā presa si televiziunile despre jaful pnl-ist! In schimb, cei vânati si hārtuiti sunt tot membrii PSD! Si mai sunt hārtuiti si alti zeci de mii de români la ordinul vostru. Pentru cā vreti bani la achizitii si ati amendat pentru asta toatā suflarea româneascā! Acesta-i adevārul, Klaus! De aceea se alege praful de procentele voastre din ultimele sondaje!", scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a ieșit, joi, cu un nou atac la adresa social-democraților, afirmând că „PSD a lucrat mult și prost, toxic de-a dreptul, în Parlament”, șeful statului adăugând că a rămas „același partid preocupat doar să-și salveze baronii”. Detalii AICI!