Codrin Ștefănescu răbufnește: Acum i-au deschis dosar lui Mircea Badea. Opriți-vă odată, măi băieți!

Mircea Badea, realizator tv Antena 3, este vizat de o anchetă penală desfăşurată de Secţia 6 de Poliţie din Bucureşti. Dosarul vizează săvârşirea infracţiunii de "instigare publică" în 2018, când Mircea Badea ar fi afirmat în emisiunea "Sinteza Zilei" că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui călcaţi cu maşina. Realizatorul TV susţine că afirmaţia a fost scoasă din context. Fostul secretar general PSD Codrin Ștefănescu consideră că acest caz este „absolut halucinant”.

„Acum i-au deschis un dosar lui Mircea Badea! Pentru nu stiu ce vorbe a rostit, in direct la tv, acum vreo doi ani! Este absolut halucinant ce se petrece la noi in zilele acestea! In plinā pandemie, când singura noastrā sperantā este in doctorii, asistentii si jurnalistii adevarati. Care isi fac datoria sfidând toate pericolele si asumându-si toate riscurile. Opriti-vā odatā, māi bāieti! Cā numai solidari cu mizerii de genul acesta nu putem fi!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

