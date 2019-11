Codrin Ștefănescu dă semnalul pentru următoarele săptămâni de campanie: 'Vom elibera România de demonii care încearcă de ceva timp să o confiște'

Fostul secretar general al Partidului Social Democrat, Codrin Ștefănescu, face un apel în rândul susținătorilor partidului, în prima zi după aflarea finaliștilor pentru funcția de președinte al României. Ștefănescu este de părere că greul pentru PSD abia acum începe deoarece trebuie convinși să voteze și cei care nu o apreciează pe Viorica Dăncilă.

„De abia acum incepe greul. Avem doar douā sāptāmâni in care trebuie sā-i convingem pe cei care nu ne-au votat in primul tur. Sā-i convingem cā PSD a luptat pentru unitate, nu pentru dezbinare. Pentru oameni, nu impotriva lor. Pentru pace socialā, nu pentru urā. Pentru drepturi si libertāti, nu pentru abuzuri. Pentru democratia câstigatā cu sânge in Decembrie ‘89, nu pentru protocoale secrete. Pentru români si tarā, nu pentru interese strāine. Si dacā vom reusi asta, atunci vom elibera România de demonii care incearcā de ceva timp sā o confiste!”, a precizat fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, pe pagina sa de Facebook.