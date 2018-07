Codrin Ștefănescu, despre suspendarea lui Klaus Iohannis: 'Se face comisie PSD-ALDE, că nu suntem la comuniști'

Coaliția urmează să decidă dacă va demara procedurile de suspendare ale președintelui, în contextul în care șeful statului refuză de o lună să pună în aplicare decizia CCR de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Liviu Dragnea anunța pentru luni ședința coaliției, însă Tăriceanu a plecat din țară, informează Mediafax.

“Sigur că dacă îi întrebi pe ai noștri din județe și electoratul nostru, toată lumea ne zăpăcește la cap cu suspendarea. Este o presiune fabuloasă, inclusiv în spațiul online. Dar nu poți să iei decizia aceasta până nu analizezi tot. Tot înseamnă tot, costuri, voturi, procent, în ce dată și cum, dacă este necesar, nu este necesar, ce spune Constituția, cât are Iohannis ca să respecte decizia. Toate chestiile acestea nu le poți gândi cu inima, așa sufletește cum fac eu. Se face o comisie mixtă PSD-ALDE care trebuie să întocmească, nu un raport, că nu suntem la comuniști, niște puncte de vedere. Astea pot fi gata în seara aceasta, pot să fie gata mâine. O să le discutăm și vedem despre ce este vorba, punem întrebări «de ce așa și nu așa?». În orice caz, din partea electoratului, partea mare care ne susține este o presiune fabuloasă pentru suspendare, pentru că deja este bătaie de joc modul în care tratează Iohannis chestiunea aceasta legată de Constituție e așa un fel de «hai să luăm la mișto tot poporul».”, a declarat, pentru Mediafax, Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD.

Acesta a mai afirmat că nu va fi o ședință a coaliției în cursul zilei de luni, așa cum anunțase inițial Liviu Dragnea, dar că social democrații vor citi opinia juriștilor.

“După opinia PSD in corpore, are mână liberă (n.r. Liviu Dragnea) să anunțe că mergem la procedura de suspendare. Fără discuție. Logica spune însă că te uiți pe punctele de vedere făcute de cei mai buni juriști și analiști pe care îi avem în ambele partide și cred că îi avem pe cei mai buni oricum. Ținem cont. Din punct de vedere al susținerii, Dragnea are susținerea integrală a opiniei publice pro PSD și pro coaliție”, a afirmat liderul PSD, pentru Mediafax.

Codrin Ștefănescu declară că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, poate fi înștiințat și prin mail despre concluziile comisiei de juriști , având în vedere că Tăriceanu este plecat din țară în zilele următoare.

"Varianta logică este că liderii coaliției trebuie să aștepte toate punctele de vedere", spune Ștefănescu, care completează: “Tot am sperat că Iohannis va ține cont de decizia Curții. Aceasta a fost toată speranța permanentă. Tot am sperat că va aplica și el decizia, de îndată. Au trecut cât 31 de zile. Este mult prea mult. Am înțeles că îi aperi pe băieții ăștia veseli, statul securist. Am înțeles că ți-este frică, că ți-au promis că te pun președinte. O să vedem cum o să fie la alegeri. Îți acceptăm absolut orice: că ne înjuri de la Cotroceni, de la tribuna oficială a Administrației Prezidențiale. Nu se întâmplă nicăieri pe glob așa ceva, dar îi acceptăm că așa suntem la noi în Balcani, să ne înjuri de acolo, cu nume, cu prenume, să ne faci pe toți penali”.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi că membrii Coaliției de Guvernare PSD- ALDE vor decide luni dacă vor merge pe varianta suspendării președintelui Iohannis, dar consideră că suspendarea "trebuie să fie o opțiune serioasă".

"Spunea de dictatura majorități, păi asta este exact abordarea unui dictator, pentru că asta este majoritatea prin alegeri, în democrație. Este deranjat de majoritate. Este exact logica unui dictator. Nu contează alegerile, contează doar ce vreau unul singur care trebuie să aibă în subordonare CCR, instituțiile. Eu am discutat cu domnul Tăriceanu și i-am spus că din punctul meu de vedere suspendarea președintelui trebuie să fie o abordare serioasă. (...) Și domnul Tăriceanu a spus că nu e de acord, și că trebuie să analizăm și să luăm o decizie, da sau nu", a declarat Liviu Dragnea.

Și alți lideri social democrați vorbesc despre o suspendare iminentă.

„Până la urmă, conflictul pe care preşedintele Iohannis îl întreţine permanent, refuzând să respecte anumite dispoziţii constituţionale şi să pună în aplicare o hotărâre a CCR, nu poate să rămână fără un răspuns. Aceste motive puerile, cum că nu a citit destul sau citeşte foarte greu, nu pot fi motive veritabile pentru a nu pune în aplicare o hotărâre a CCR. Eu cred că lucrurile nu pot trena foarte mult şi vom vedea ce vor discuta liderii coaliţiei majoritare, dar în condiţiile în care preşedintele va refuza, cu obstinaţie, să pună în aplicare o hotărâre a CCR, suspendarea va deveni, probabil, inevitabilă”, a spus, recent, Dumitru Buzatu, lider PSD Vaslui.

Ședința de luni nu va mai avea totuși loc în condițiile în care președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și-a delegat atribuțiile de conducere, în intervalul 9-11 iulie, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Decizia delegării atribuțiilor de către Călin Popescu Tăriceanu, a fost luată de conducerea Senatului, miercuri, 4 iulie.

Președintele Klaus Iohannis a amânat, în ultima lună, să spună ce măsură va lua după decizia CCR de a cere șefului statului să emită decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi.

CCR a motivat în data de 7 iunie decizia prin care există un conflict instituțional președinte-ministrul Justiției, iar șeful statului trebuie să emită un decret de revocare a Laurei Codruța Kovesi.