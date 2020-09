Codrin Ștefănescu, după aflarea rezultatelor parțiale: 'Nu meritām asta! Pentru cā noi am votat oameni sănătoși la cap!'

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, nu pare încântat de rezultatele parțiale ale alegerilor locale.

Citește și: OFICIAL Fără emoții la Cluj: PNL câștigă detașat alegerile! Emil Boc, un nou mandat de primar

„Ați votat un dubios care își filma și umilea fetița dezbrācatā! Ați votat o franțuzoaicā, rea și obraznicā, care e bāgatā in toate Bechtel-urile pāmântului și care nu vorbește corect românește! Ați votat un decedat și apoi ați petrecut in cimitir la mormântul sāu! Ați votat un bâlbâit lugubru, care a blocat sute de investiții și a șantajat sute de investitori! Meritați ceea ce ați votat! Dar eu și mulți alții, nu meritām asta! Pentru cā noi am votat oameni sănătoși la cap!”, a spus Ștefănescu pe Facebook.