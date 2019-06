Codrin Ștefănescu face dezvăluiri din PSD: Viitoarea conducere are obligația să facă numărătoarea paralelă a voturilor la europarlamentare

Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat marți, pentru STIRIPESURSE.RO, că partidul nu a făcut în noaptea alegerilor europarlamentare o numărătoare paralelă a voturilor, așa cum procedau social-democrații la fiecare rundă de alegeri, din cauza tensiunilor apărute în partid.

„Nu am mai făcut numărătoare paralelă din cauza discuțiilor care au apărut în partid după rezultatul care ne-a șocat pe toți. Când am văzut că tot mai mulți colegi se delimitează de Liviu Dragnea, mi-am depus mandatul de secretar general și nu a mai făcut nimeni numărătoarea paralelă. În partid am atras însă atenția că sunt multe semne de întrebare legate de voturile pe liste suplimentare și procese verbale care s-au închis fără să iasă cheia. După Congres, conducerea PSD are obligația să verifice cu atenție ce s-a întâmplat la alegeri”, a spus Codrin Ștefănescu.

Reamintim că fostul secretar general PSD a scris recent pe pagina sa de Facebook că la europarlamentare „s-au șterpelit 1,5 milioane de voturi”.

