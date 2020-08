Codrin Ștefănescu îl ironizează pe Sorin Grindeanu: 'Ce îmi place când Grindeanu îi trage de urechi pe colegii mei din PSD'

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, îl ironizează pe Sorin Grideanu și reamintește momentul când Grindeanu s-a baricadat în clădirea Guvernului.

„Ce imi place când Grindeanu ii trage de urechi pe colegii mei din PSD! Cum le spune el rāspicat si direct! Cā sunt niste pāmpālai care fāceau majoritāti toxice in Cex. Si cum propuneau in guvern numai incompetenti. Printre ei a fost si el, bineinteles! Iar când i-au cerut sā plece cā nu se pricepe la nimic, s-a baricadat in sediul guvernului. Si a trebuit partidul sā facā motiune doar pentru un om! Cā rāmāsese singur cuc la Palatul Victoria! Asta se pune, Sorine?”, a spus Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.