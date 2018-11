Codrin Ștefănescu s-a dezlănțuit în studioul Antena3: 'Trebuie să ne apărăm de nervii lui Firea'. Victor Ponta nu a scăpat de atacurile social-democratului

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a reiterat, luni, la Antena3, că nu s-a discutat în partid desființarea Primăriei Municipiului București printr-o ordonanță de urgență, fiind o aberație a edilului Capitalei, Gabriela Firea.

„(...) Nu s-a discutat în partid așa ceva. O astfel de aberație n-a fost denunțată de vreun coleg din administrația Bucureștiului, nu există în programul de guvernare așa ceva, nu ne-am asumat în fața poporului român și nici în fața Bucureștiului, când am pus-o pe liste pe dna Gabriela Firea cu sigla celor trei trandafiri. Nu putem să spunem tot timpul că sunt niște aberații. Adică să răspundem de dimineață până seara la prostiile venite din partea unora și a altora. (...) Nu știam că o să urmeze aceste zile triste, în care trebuie să răspundem la tot felul de aberații și trebuie să ne apărăm de nervii dnei Firea, care este total neînțeleasă, și în loc să-și vadă strict de București, între o vizită la Tokyo și la Madrid ne mai trage și pe noi de urechi că nu suntem buni, dar am fost buni când am pus-o pe listă.”, a spus Ștefănescu la Antena3.

Codrin Ștefănescu a confirmat că Liviu Dragnea a avut o întâlnire cu primarii de sector, însă discuția a fost una tehnică.

„A existat această discuție la care a participat și ministrul Finanțelor, și șeful ANAF, și mai mulți din zona asta economică, pentru că a fost ridicată o problemă ridicată de primarii de sector vizavi de proiectele pe care le au în derulare. Deci, a fost o discuție tehnică, nu a avut nicio legătura cu desființarea Bucureștiului și formarea a șase orășele mai mici. Mi se pare atât de halucinantă declarația asta, încât nu merită un comentariu. ”, a declarat Ștefănescu.

Întrebat care este miza acestui scandal politic, Codrin Ștefănescu a lansat un atac la adresa fostului premier, Victor Ponta: „Nu e nimeni speriat de candidatura unuia dintre foștii colegi care visează să ajungă...mă refer la fostul coleg Ponta, care a crezut că, dacă își face un partiduleț, va fugi tot PSD-ul la partidul lui și o să ne plângem de milă. Nu s-a întâmplat. Nici măcar un primar, viceprimar, consilier de comună nu a plecat în partidul lui Ponta. Ideea lui de a ajunge „stăpânul inelelor” în România s-a stins.”