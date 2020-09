Codrin Ștefănescu, spumos la adresa lui Teodorovici: 'Am realizat că îmbrățisarea aia cu Ciolacu chiar s-a lăsat cu happy end'

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, are o ieșire spumoasă la adresa lui Eugen Teodorovici. El susține că a observat că fostul ministru a renunțat la criticile aduse conducerii PSD, susținând că „îmbrățișarea aia cu Ciolacu chiar s-a lăsat cu happy end”.

„Asearā l-am vāzut pe Eugen Teodorovici la televizor! In prime time! Zâmbitor, fresh și cu sacou mov. Și atunci am realizat cā imbrātisarea aia cu Ciolacu chiar s-a lāsat cu happy end. Deci am rāmas, din nou, singurul critic al actualei conduceri securistoide a PSD!”, scrie Ștefănescu pe Facebook.