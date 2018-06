Codrin Ștefănescu: 'Tot acest tămbălău se întâmplă pentru un singur om - doamna Kovesi'

"Noi am primit votul românilor și vom merge până la capăt", a declarat ferm, Codrin Ștefănescu, Secretar General Adjunct în PSD, într-o intervenție la digi24.

"Eu și colegii mei nu facem parte din statul paralel, noi am făcut revoluție acum 29 de ani, ne-au murit camarazi. Am trăit sub un regim opresiv și extrem de ticălos. Azi suntem în PSD, iar dl Orban apără un stat mafiot cu un sistem abuziv, în frunte cu Traian Băsescu, creatorul sistemului. Oamenii cinstiți fug din PNL", a continuat acesta.

Întrebat cum comentează îndemnul președintelui Iohannis către societatea civilă de a ieși în stradă și de a protesta, Codrin Ștefănescu a spus: "Nu știu dacă e cea mai fericită declarație a lui Iohannis, bine, el nu face declarații fericite, dl Iohannis e minoritar, marea majoritate încă n-a ieșit în stradă. Am avut un singur miting, nu la capacitatea maximă a românilor de a protesta împotriva abuzurilor. De departe, majoritatea e cu noi și, dacă vrem să demonstrăm, o putem face. Iohannis trebuie să respecte decizia CCR. Nici noi nu am fost fericiți pe decizia CCR de a anula rezultatele referendumului. C-am criticat-o, că nu, ce a fost a fost, referendumul a fost anulat și noi toți am zis . Tot acest tămbălău se întâmplă pentru un singur om - doamna Kovesi".