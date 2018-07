Codul Penal ajunge la forul decizional. Țuțuianu: Nu cred că legea aceasta îl privește în mod particular pe Liviu Dragnea. Nu a existat nicio grabă

Senatorul Adrian Țuțuianu susține că modificările privind abuzul în serviciu și grupul infracțional organizat nu îl privesc în mod special pe Liviu Dragnea. Proiectul ar urma să fie dezbătut mâine în Camera Deputaților.

"Nu a existat nicio graba. Daca ne raportam intoteauna la persoane legat de cum legiferam o sa gresim fundamental. Nu cred ca legea aceasta il priveste in mod particular pe Liviu Dragnea. Veti vedea ca este trimis in judecata si pentru alte infractiuni", a declarat Adrian Țuțuianu.

Referitor la redefinirea grupului infracțional organizat și la cum l-ar ajuta modificarea pe Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum, Țuțuianu a declarat: "Nu am toate elementele pe acest subiect. Definiția grupului infracțional organizat a fost modificată în sensul că grupul are la bază o convenție făcută de cei care participă și nu definiția foarte relaxată care există acum și care a permis inculparea unor persoane care nu aveau nicio legătură cu cei care au săvârșit infracțiunea. Pe această infracțiune nu avem o trimitere în judecată (n.r. pe numele lui Liviu Dragnea), ci un dosar la DNA unde Liviu Dragnea are prezumția de nevinovăție".