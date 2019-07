Colaborare strânsă între Primăria Capitalei și Coaliția pentru Dezvoltarea României

Primarul General, Gabriela Firea, și Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, au avut astăzi o întâlnire cu membrii Consiliului Director al Coaliției pentru Dezvoltarea României, pentru a discuta subiecte de interes reciproc din diverse domenii care privesc administrarea și dezvoltarea Capitalei, dar și funcționalizarea legăturii cu localitățile învecinate. Alături de edilul șef au participat la întâlnire experți din cadrul Primăriei Capitalei, pe domeniile abordate: infrastructură, transport, turism, salubrizare și energie.

Din partea CDR au participat: Ionuț Simion, președintele Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), Dragoș Anastasiu, președinte, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), Florin Pogonaru, președinte, Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Steven van Groningen, președinte, Confederația Patronală Concordia, Eric Stab, vicepreședinte, Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Ion Lixandru, liderul grupului de lucru pe infrastructură al CDR, Alessio Menegazzo, membru în grupul de lucru pe energie al CDR, Ruxandra Chiriță, membru în grupul de lucru pe infrastructură al CDR, Adriana Record, director executiv, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), Ana-Maria Ciobanu (AmCham).

Primarul General a realizat o scurtă prezentare a celor mai importante proiecte ale Primăriei Capitalei din aceste sectoare și a arătat importanța pe care o acordă colaborării cu mediul de afaceri: “Înțeleg foarte bine fenomenul economic și rolul investițiilor private într-o comunitate, mai ales cum este cea de nivelul Capitalei. Mediul de afaceri este cel care creează locuri de muncă, asigură fluxul economic care generează venituri nu doar pentru populație, ci pentru oraș în sine, așadar am considerat deosebit de important să răspund invitației Coaliției pentru Dezvoltarea României. Pentru că am activat mulți ani în mediul privat, am avut șansa sa văd lucrurile din ambele perspective, de aceea consider că dialogul este extrem de util, în special unul aplicat și constructiv, care poate duce la beneficii concrete pentru bucureșteni. Mi-am arătat astăzi deschiderea pentru o colaborare cât mai strânsă, așadar am decis împreună să o aprofundăm în cadrul unor întâlniri tehnice ulterioare pe care să le facilităm între experții noștri și cei ai CDR”.

La rândul său, Primarul Daniel Tudorache a subliniat faptul că în sectorul 1 sunt cei mai mulți angajați în corporații, față de care Primăria are de asemenea obligații, ceea ce face ca relația cu mediul de afaceri să fie una vitală: “Ușa mea a fost și va fi în continuare deschisă pentru investitori și pentru structurile asociative ale acestora, întrucât am convingerea că din colaborarea cu aceștia vor rezulta proiecte benefice pentru cetățenii care locuiesc sau doar lucrează în sectorul 1”.

În perioada imediat următoare vor avea loc întâlniri tematice, pe domenii de interes, între specialiști din Primăria Capitalei și reprezentanți ai Coaliției, urmând ca o întâlnire similară cu cea de astăzi sa fie reluată peste o lună, pentru a monitoriza împreună evoluția colaborării și pentru a asigura sprijinul de la cel mai înalt nivel pentru bunul mers al colaborării.

CDR este o inițiativă privată care reunește cele mai importante organizații din mediul de afaceri din România, cu rolul de a constitui o platformă de consultare în relația cu autoritățile publice.