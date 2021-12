Colaborarea PNL-PSD dă roade și în teritoriu: Primarul USR din Brașov trebuie să 'joace' după cum dictează noua majoritate

Noua majoritate PNL-PSD a reuşit să treacă prin vot, în şedinţa de vineri, schimbarea componenţei comisiilor de specialitate din Consiliul Local Braşov şi să transfere viceprimarului liberal Sebastian Rusu atributul de înlocuitor de drept al primarului USR PLUS, Allen Coliban, deţinut, de la alegerile din septembrie 2020 şi până în prezent, de colega de partid a acestuia, viceprimarul Flavia Boghiu, transmite Agerpres.

Proiectul privind modificarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale forului local braşovean, din cauza căruia USR PLUS s-a retras din parteneriatul cu PNL, a trecut cu voturile "pentru" ale celor 15 consilieri PNL şi PSD şi "împotrivă" din partea a 11 consilieri USR PLUS.Acelaşi număr de voturi pro şi contra l-a înregistrat şi proiectul de HCL care modifica mai vechea decizie a CL Braşov prin care viceprimarul USR PLUS Flavia Boghiu era desemnată înlocuitor de drept al primarului Allen Coliban în situaţiile în care acesta nu-şi poate exercita atribuţiile."Îi doresc domnului primar să nu trebuiască să-şi ia concediu medical şi domnului viceprimar - putere de muncă", a spus Boghiu, transmiţându-le colegilor din CL că, deşi nu mai este înlocuitorul de drept al primarului, va avea aceleaşi atribuţii ca şi până acum, referindu-se la atribuţiile delegate, domeniile din subordinea sa fiind mult mai numeroase decât cele ale colegului liberal.Conform deciziei de vineri a CL Braşov, structura în comisiile de specialitate este de 21 consilieri PNL, 21 USR şi 7 PSD, după ce, la începutul mandatului, configuraţia comisiilor de specialitate ale CL Braşov era de 20 PNL, 22 USR şi 7 PSD.Potrivit USR PLUS, prin această modificare se încalcă articolul 124, alineatul 4 din Codul administrativ, care prevede că "numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale".La alegerile din 2020, USR PLUS a obţinut 12 consilieri în CL Braşov, PNL 11 şi PSD patru.