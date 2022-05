COLECTIV SI LEGEA UNIVERSALA

Pentru marea masa de oameni adevarul despre Colectiv va ramane ingropat pentru totdeauna. Nicio instanta de pe acest glob nu ar putea sa aduca linistea in sufletul acelor parinti si ar fi o ipocrizie din partea oricui sa ceara asta unor judecatori. Scopul acestui text nu este sa comenteze decizia instantei si nici sa faca lumina intr-un subiect, peste care doar universul poate face dreptate. Scriu aceste randuri pentru a te face atent la o lege universala, pe care fiecare dintre noi ar trebui sa o respecte in fiecare zi a existentei sale. Acolo unde exista dezechilibru, doar Universul regleaza la final.

Drama Colectiv nu a fost un accident si cei putini care stiu acest lucru nu au dreptul sa rascoleasca sufletele parintilor. Colectiv nu a fost despre coruptia ucide, Colectiv a fost despre crearea unui val impotriva partidelor traditionale care sa duca la nasterea unei miscari sociale noi pe scena politica. Un partid balama care sa se catere rapid pe emotia colectiva si destinele tragice ale unor nevinovati. S-au depus toate eforturile pentru crearea unui tsunami social, care sa puna semnul egal intre coruptie si Psd. Urmarile le cunoastem cu totii, iar esecul rasunator al trotinetarilor salvatori a demonstrat futilitatea acestei operatiuni. Partidul USR s-a nascut din drama acelor fiinte si de acest blestem nu va reusi sa scape niciodata.

Universul echilibreaza intotdeauna si la finalul clipei, oamenii realizeaza ca sunt doar niste minti finite aflate sub cupola unei inteligente infinite. Ceea ce au incercat niste indivizi aflati la butoanele puterii nevazute prin crearea acestei miscari sociale artificiale, s-a intors ca un bumerang. Nimeni nu s-a intrebat, cum marea alianta de dreapta a venit la putere la momentul oportun, pentru ca Universul sa le faca cadou pandemia globala? Nimeni nu s-a gandit, cum zeci de morti au ars in spitalele de sub conducerea lui Voiculescu, chiar daca au fost si alti ministri incapabili inaintea sa? Pentru prosti, toate acestea pot arata ca niste simple coincidente, pentru cei destepti niciodata. Aceste intamplari au fost doar modul prin care Universul s-a echilibrat in balanta cu eroul Colectiv, care a avut micimea sufleteasca sa se filmeze printre tinerii arsi de vii. Decontul a venit negresit ca intotdeauna, pentru ca adevarul iese la iveala chiar daca nu mai vedem asta din cauza fumului dens al minciunii din jur.

Nimeni nu avea dreptul de a rechizitiona suferinta parintilor in propriul interes. Si totusi, unii “nebuni” au crezut ca forta lor este peste inteligenta universala. Au fost convinsi ca minciuna va detrona adevarul, macar in acest caz particular. Au sperat ca marea masa de oameni va putea fi manipulata cu niste lozinci, sub crezul ca orice minciuna repetata la infinit devine adevar. Nimic mai fals. Istoria ne-a demonstrat inca o data, ca cei care au incercat sa se ridice pe valul suferintei au fost inghititi de propria retorica odata cu oamenii care ardeau de vii in spitale sub ministeriatul Voiculescian. Astazi USR este un cadavru politic in stare de putrefactie, incapabil sa ofere vreo idee politica care sa nu fie o lozinca goala de continut.

Guvernul Zero si experienta pandemica ne-au etalat inteligenta si priceperea lor. Ne-am convins cu pretul suferintei noastre ca sunt niste trotinetari cinici si imbecili, care nu stiu sa sadeasca decat ura si dezbinare. Banii aruncati in ei fara oprire de fundatii si firme, s-au dovedit o investitie falimentara pentru ca nimeni nu poate scapa de echilibrarea din Univers. Nici macar niste tineri cu fete plapande si nevinovate, care au avut toata forta statului in spate pentru ca scena politica sa devina un teren liber pe care ei sa-si etaleze trupurile bizare.

Dumnezeu sa ii ierte pe acei tineri nevinovati. Romania si-a predat singura o lectie criminala si cei care stiu asta sa faca bine sa nu o mai repete vreodata. Pentru noi restul, sa ne fie o pilda de viata ca Universul nu poate fi pacalit si la finalul zilei va face ordine negresit. Nimeni nu va scapa de ziua platii, chiar daca Adevarul va ramane nevazut pentru marea masa de oameni.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App