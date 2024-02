VIDEO Fierbe Orientul Mijlociu! Comandant Hezbollah, ucis de forțele israeliene în Liban: reacție dură a militanților

Hezbollah 'a lansat 60 de rachete Katiuşa împotriva bazei Nafah', de pe Înălţimile Golan ocupate, 'ca ripostă' la loviturile israeliene asupra regiunii Baalbeck din câmpia Bekaa, a anunţat formaţiunea pro-iraniană.

Întrebată de AFP, armata israeliană a afirmat că 'zeci de rachete' au fost lansate dinspre Liban.

Anterior, armata israeliană a transmis că avioane de vânătoare 'vizaseră poziţii ale apărării aeriene a Hezbollah în câmpia Bekaa'.'Aceste lovituri au fost întreprinse ca represalii la un tir de rachetă sol-aer contra unei drone Hermes-450 care s-a prăbuşit mai devreme în cursul zilei', a indicat armata.

Hezbollah a anunţat că doi dintre combatanţii săi au fost ucişi.

⚡ Hezbollah targeted the IDF's Golan Division Headquarters in Nafah in the Golan Heights with a barrage of 60 'Katyusha' BM-21 Grad 122mm rockets. pic.twitter.com/SL1eRe5D4n

Regiunea Baalbeck din câmpia Bekaa la frontiera cu Siria este un bastion al Hezbollah, care dispune de o importantă prezenţă militară.

Hezbollah anunţase că 'unitatea sa de apărare antiaeriană doborâse o dronă mare israeliană de tip Hermes 450' la circa 20 km de frontiera cu Israelul.

Loviturile de luni asupra Baalbeck sunt primele care vizează Hezbollah în afara regiunii de sud a Libanului, scena unor violenţe zilnice de la începutul războiului în Gaza la 7 octombrie 2023.

Armata israeliană a anunțat că va continua operațiunile militare ”pentru a apăra statul Israel de amenințarea organizației teroriste Hezbollah, inclusiv în operațiuni aeriene deasupra teritoriului libanez”.

Hezbollah a desfășurat o campanie de atacuri asupra unor obiective la granița cu Israelul de la raidul din 7 octombrie din Fâșia Gaza al aliatului său palestinian Hamas.

Hezbollah announced that it targeted the headquarters of the Zionist regime's Golan Brigade in Nafah with 60 Katyusha rockets. This is the heaviest attack that Hezbollah has carried out in recent days against the Zionist army's positions in Golan Heights. pic.twitter.com/5BuGscoor6