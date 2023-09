Comisia de Disciplină a decis sancţiuni pentru FC Dinamo, Oţelul şi Mandorlini, dar şi pentru jucătorii eliminaţi

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a luat următoarele hotărâri, potrivit news.ro:

Universitatea Craiova vs. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Eliminare Badelj Juraj (Universitatea Craiova) - În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

AFC Hermannstadt vs. FC Voluntari - Eliminări Armaş Igor, Matricardi Patricio - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Matricardi Patricio Martin cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei. În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Armaş Igor cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. ACS Petrolul 52 - Eliminare: Andrea Mandorlini (FC CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează antrenorul Mandorlini Andrea cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 5.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FCU 1948 Craiova – Incidente - În temeiul art. 83.18 din RD, raportat la art. 11.4 şi 13.1 din ROAF, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 3.000 lei.

AFC UTA Arad vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare Cîmpanu George (AS FC Universitatea Cluj) - În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2. din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru trei meciuri şi penalitate sportivă de 8.000 lei.

ACS SC Oţelul Galaţi vs. FC Rapid 1923 – Eliminare Kait Mattias (FC Rapid 1923), Incidente - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul Oţelul Galaţi cu penalitate sportivă de 5.000 lei.