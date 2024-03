Comisia de disciplină - Amendă de 60.000 de lei pentru Rapid şi interzicerea publicului în mai multe sectoare

Comisia de disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis, miercuri, sancţionarea echipei Rapid cu penalitate sportivă de 60.000 de lei şi închiderea mai multor sectoare din peluza stadionului în care stau membrii galeriei giuleştene, la partida cu Farul Constanţa, de vineri, din prima etapă a play-off-ului Superligii, potrivit Agerpres.

Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, FCSB a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 22.500 de lei.

"FC Rapid 1923 vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura organizării unui joc pe teren propriu cu interzicerea accesului spectatorilor în sectoarele 106, 107, 108, 109, 112, 113 şi 123 şi penalitate sportivă de 60.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 22.500 lei", se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

În timpul partidei Rapid - FCSB, scor 4-0, disputat sâmbătă, pe Arena Naţională, au fost aruncate pe suprafaţa de joc mai multe materiale pirotehnice, atât din peluza galeriei giuleştene, cât şi din sectoarele rezervate suporterilor oaspeţi.

Echipa de fotbal Rapid va întâlni vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Giuleşti, formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a play-off-ului Superligii.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, FCSB a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 7.500 de lei pentru incidente de la meciul cu Petrolul Ploieşti: "FC FCSB vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportiva de 7.500 lei".

Pentru incidentele de la partida FCU Craiova - Universitatea Craiova, scor 1-2, echipa gazdă a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 15.000 de lei, în timp ce oaspeţii au primit o amendă de 33.750 de lei.

"FCU 1948 Craiova vs. Universitatea Craiova - Incidente - În temeiul art. 82.1 si 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează FCU 1948 Craiova cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 33.750 lei", se arată în decizia comisiei.

Membrii Comisiei de disciplină au stabilit data de 20 martie ca termen pentru analizarea incidentelor de la meciul Dinamo - UTA Arad, scor 1-0, partidă care a început cu întârziere din cauza unei altercaţii pe terenul stadionului Arcul de Triumf, între membri ai celor două galerii.