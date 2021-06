Comisia Europeană ar putea notifica în zilele următoare prelungirea programului IMM Invest până la finalul anului, a declarat, joi, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), conform agerpres.

"În anul 2021 programul a debutat, ştiţi foarte bine că am avut aprobarea Comisiei Europene încă din decembrie, el a fost prelungit până la 30 iunie. Am preferat să începem programul cu o primă prelungire pentru că prima comunicare a Comisiei se referea doar până la primul semestru. Săptămâna aceasta noi am demarat prelungirea până la sfârşitul anului. Aşteptăm ori săptămâna acesta ori săptămâna viitoare notificarea de la Comisia Europeană pentru prelungirea programului până la sfârşit. Noi considerăm că până la 1 iulie programul va fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă", a spus Dumitru Nancu, la videoconferinţa "Sistemul bancar după un an de pandemie", organizată de ziarul Bursa.

El a menţionat că anul acesta s-au introdus categorii noi de beneficiari respectiv întreprinderile mediu capitalizate, care au peste 249 dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri de până la 100 milioane de euro, dar mai mare de 50 milioane de euro.Pentru 2021, IMM Invest a avut un plafon de 14 miliarde de lei. În acest moment pe platforma IMM Invest s-au înscris 18.000 de solicitanţi. 4.000 sunt pe Agro, iar diferenţa sunt pe IMM Invest."Sumele sunt supra-subscrise. Mai ales la IMM Agro Invest avem un miliard (de lei n.r) iar cerinţa sistemului bancar a ajuns la 4 miliarde. Este un program care deja şi-a arătat şi succesul dar şi necesitatea pentru că în acest moment vorbim de cifre, sume pe care sistemul financiar bancar le-a injectat în economie şi daţi-mi voie să vă spun cifrele la zi. Deci în acest moment per total sunt 4906 Agro plus IMM Invest credite aprobate. Valoarea finanţată de către instituţiile bancar 4,5 miliarde. Garanţia Fondului este de 3,5 miliarde. Deci peste 20% din totalul plafonului alocat pe total IMM Invest plus Agro a fost cheltuit. În ceea ce priveşte doar Agro Invest aici sunt 2.876 de credite în valoare de 2 miliarde de lei", a spus Dumitru Nancu.De asemenea, el a declarat că se aşteapă demararea programului IMM Factoring. În acest moment există convenţii semnate cu toate băncile. El a menţionat că programul este foarte important şi că prin intermediul acestuia s-a încercat bancabilizarea creditului comercial.