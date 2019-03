Comisia Europeană, după întâlnirea Dăncilă-Timmermans: 'Munca de implementare a recomandărilor MCV se intensifică'

Premierul Viorica Dăncilă şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut miercuri, 20 martie, o scurtă întrevedere la Bruxelles. În urma discuţiei dintre cei doi, Comisia Europeană apreciază intensificarea eforturilor de implementare a recomandărilor MCV.

"Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans şi premierul român Viorica Dăncilă au avut o scurtă întâlnire şi ambii au confirmat că discuţiile tehnice între Comisiei şi autorităţile române progresează şi că munca de implementare a recomandărilor MCV şi chestiunile adiţionale identificare sunt în curs de intensificare, cu perspectiva obţinerii unor rezultate concrete în curând", precizează Comisia Europeană.

"The First Vice-President Frans Timmermans and Romanian Prime Minister Viorica Dăncilă had a short meeting and both confirmed that the technical discussions between the Commission and the Romanian authorities are progressing and that the work on implementing the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) recommendations and the additional issues as identified is being intensified with a view to concrete results soon."

CITEȘTE ȘI: Ai o memorie slabă şi te concentrezi greu? Renunţă la aceste obiceiuri zilnice! .