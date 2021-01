Comisia Europeană îl contrazice pe Cîţu. Fost şef ANAF: 'Ministrul Cîțu a fost un mincinos patologic. Cel mai probabil, premierul Cîțu îi va călca pe urme'

Comisia Europeană contrazice susţinerile lui Florin Cîţu referitoare la dimensiunile pachetului de susţinere a economiei. Gelu Diaconu, fost preşedinte ANAF în perioada 2013-2016, afirmă că actualul premier a minţit, iar alţi responsabili de la BNR şi Consiliul Fiscal ar fi trebuit să combată propaganda acestuia.

"Ministrul Cîțu a fost un mincinos patologic. Cel mai probabil, premierul Cîțu îi va călca pe urme.

„Fără precedent în România! Pachetul de susţinere a economiei o să depăşească, ATENŢIE, 7% din PIB până la finalul anului. Deja în primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR în economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)”, este mesajul postat pe Facebook de Florin Cîţu în octombrie 2020.

Comisia Europeană spune negru pe alb că "the total cost of Covid-19 related support measures (both expenditure and revenue) is 1,4 % of GDP, out of which 0,4 pps. is financed by EU funds." (Vă invit sa citiți scrisoarea Comisiei Europene transmisă noului ministru de finanțe și publicată de Hotnews. O găsiți în primul comentariu)

V-am explicat atunci aici că este o minciună sfruntata, printre altele explicându-vă că sumele din impozite amânate la plată nu sunt parte din PIB și că acestea se vor transforma în arierate nerecuperabile.

Asa ca idolatrilor "profesionistului" Cîțu ar trebui să le fie un pic rușine. Dar și celor care aflați în funcții de răspundere bine plătite (BNR, Consiliul Fiscal, etc.) au tăcut mâlc tolerându-i minciunile lui Cîțu.

Prin scrisoarea CE deficitul bugetar a devenit astfel "în mod oficial" nesustenabil, iar criza datoriei publice bate la ușă.

Gluma se îngroașă iremediabil iar efectele vor fi puse pe spinarea celor mulți și ușor de manipulat", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.