Comisia Europeană vrea să interzică TikTok Lite, chiar peste 2 zile

CE consideră că acest mecanism reprezintă ”riscuri grave la adresa sănătăţii mentale a utilizatorilor”.

Platforma nu a comunicat Bruxellesului, înainte de lansare, o evaluare a riscurilor, conform obligaţiilor prevăzute în cadrul noii legislaţii cu privire la serviciile digitale (DSA).

Camera Reprezentanţilor a adoptat sâmbătă un proiect de lege prin care se lansează un ultimatum către TikTok. Conform textului, aplicaţia va fi interzisă în Statele Unite dacă reţeaua de socializare nu-şi rupe legăturile cu compania mamă ByteDance şi, în sens mai larg, cu China, relatează AFP, informează News.ro.

Platforma a fost acuzată de oficialii americani că permite Beijingului să spioneze şi să manipuleze cei 170 de milioane de utilizatori americani ai săi.

????We suspect #TikTokLite feature to be toxic & addictive, in particular for children.



Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger #DSA interim measures including the #suspension of the TikTokLite "reward programme" pic.twitter.com/71neLMrkYy