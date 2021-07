Comitetul Olimpic Australian va 'respecta' decizia lui Kyrgios dacă acesta va renunţa la JO de la Tokyo

Kyrgios a fost nevoit să abandoneze în turul al treilea de la Wimbleodon, din cauza unei accidentări abdominale pe care a suferit-o cursul celui de-al doilea set al meciului împotriva canadianului Felix Auger-Aliassime.



Jucătorul de la antipozi, în vârstă de 26 ani, era deja indecis în privinţa prezenţei sale la JO 2020, din cauza restricţiilor legate de Covid-19, afirmând că va analiza opţiunile înainte de a lua o decizie.

"Trebuie să recunoaştem că a fost o pregătire foarte dificilă pentru toţi sportivii. Însă ne-ar face plăcere să-l vedem pe Nick la aceste Jocuri", a declarat Chesterman luni.



"El ştie că este binevenit la Jocurile Olimpice şi cred că ar fi un rezultat fantastic pentru tenis şi pentru echipa noastră dar el va fi acolo. Însă înţeleg şi respect decizia sa, indiferent care va fi aceasta. Pentru că Jocurile sunt diferite. Oamenii trebuie să creadă că pot juca în aceste circumstanţe diferite, aşa că Nick va lua propria decizie, iar noi o vom respecta", a adăugat oficialul australian.



Înaintea JO de la Rio, din anul 2016, fosta şefă de misiune australiană Kitty Chiller l-a criticat pe Kyrgios pentru comportamentul său public, avertizându-l să-l îmbunătăţească, în caz contrar urmând să rateze Jocurile. Kyirgios s-a retras din echipă din cauza a ceea ce el a calificat drept "tratament incorect şi nedrept" din partea AOC.



Australia se va prezenta la competiţia din Japonia cu o delegaţie compusă din 472 de sportivi, a doua ca mărime din istoria acestei ţări, a anunţat luni Comitetul Olimpic Australian (AOC).



Din delegaţie vor face parte 254 de sportive şi 218 sportivi, care vor concura la 33 de discipline. O parte dintre sportivii australieni se află deja în Japonia, unde efectuează ultimele pregătiri înaintea startului JO 2020, care au fost amânate cu un an din cauza pandemiei.