Comitetul pentru Situații de Urgență se reunește luni: Bucureștenii se pot aștepta la decizii legate de următoarele 14 zile

Comitetul pentru Situații de Urgență se reunește luni, spune prefectul Capitalei. Bucureștenii se pot aștepta la decizii legate de următoarele 14 zile. „A fost o exprimare nefericită” - a spus Gheorghe Cojanu despre declarația anterioară, potrivit căreia rata de infectare trebuie să ajungă la 3,4, potrivit Mediafax.

Prefectul Capitalei a spus, la Digi24, că a avut loc o videoconferință cu autoritățile, la care Raed Arafat a informat despre faptul că de luni Spitalul Colentina devine spital Covid și vor fi 300 - 400 de locuri pentru tratarea bolnavilor de Covid.

„Știți că era un spital modular la Elias care funcționa așa, cu un pic de sincope, pentru că nu aveau cadre medicale. S-a dat dispoziția ca atât spitalul Floreasca cât și spitalul Elias să asigure cadrele medicale. Medicii și asistenții școlari de la școlile care au trecut în scenariul roșu vor fi detașați la spitalele care tratează pacienți Covid”, a spus prefectul.

Conform acestuia, Raed Arafat a anunțat că sunt aproximativ 20 de localități care au depășit pragul de 3, precum Zalău, Miercurea Ciuc, Bacău, Deva, Alexandria sau Piatra Neamț.

Citește și: Blat PSD-PNL? Fina unui baron social-democrat, readusă de Nelu Tătaru la Ministerul Sănătății

Întrebat dacă luni se va reuni Comitetul pentru Situații de Urgență și dacă vor exista decizii în legătură cu măsurile pentru următoarele 14 zile, în condițiile în care recent a afirmat că măsurile vor fi luate când rata de infectare va fi 3,4 la mia de locuitori, prefectul a spus: „A fost o exprimare nefericită care era relativ la populația reală. Am înțeles că se păstrează calculul la populația raportată de Direcția de Evidența Populației, dar noi la rata de 3 vom lua măsurile”.

Astfel, de marți ar trebui să intre în vigoare noile restricții.

Prefectul nu a putut preciza dacă la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență vor fi invitați reprezentanții industriei HoReCa: „Ei au făcut o solicitare chiar scrisă pentru a fi invitați în această dezbatare, joi a fost o întrunire a Comitetului de Urgență, s-a supus la discuție această cerere a HoReCa, nu știu dacă s-a admis. Vom vedea și dacă s-a admis, îi vom primi. Trebuie să ne referim strict la lege. Între ce spune legea și ce ar vrea unii dintre noi ... Dacă s-a aprobat o să mă uit pe hotărâre, dar nu am semnal în acest sens”.

Întrebat, de asemenea, dacă luni vor mai fi luate decizii în cazul în care rata de infectare scade sub 3, Cojanu a spus „Noi am pus această problema. Comitetul va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidență sub 3, noi tot trebuie să îl convocăm. Informăm Comitetul că rata a fost 3,02 și ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeași ședință să le anulăm”.