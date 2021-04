Compania de asigurări NN a plătit peste 14 milioane de lei pentru servicii medicale, în ultimii cinci ani

Peste 14 milioane de lei (aproximativ 2,85 milioane de euro) au fost plătite de compania de asigurări NN, în cinci ani, pentru serviciile medicale de care au avut nevoie clienţii de asigurări de sănătate, potrivit datelor companiei, publicate miercuri, anunță AGERPRES.

În prezent, Asigurarea de Sănătate NN ajută mai mult de 27.000 de români să aibă grijă de sănătatea lor.

"O asigurare de sănătate este alternativa prin care avem bani la dispoziţie pentru cheltuieli medicale neprevăzute. Prin Asigurarea de Sănătate NN, am plătit în total până acum peste 14 milioane de lei direct către spitalul sau clinica din reţea unde s-au tratat clienţii sau către aceştia dacă au ales o unitate medicală din afara reţelei. Oferim această flexibilitate deoarece clienţii ne-au spus de-a lungul timpului că pentru rezolvarea problemelor de sănătate au încredere mai ales în medic şi abia apoi în locul în care acesta profesează. Asigurarea poate fi cumpărată printr-un proces digital, în baza unei discuţii online cu unul dintre cei 1.500 de colegi din echipa de vânzări. Am adus procesul de vânzare la realitatea actuală şi am fost alături de clienţi şi în acest context atipic care a pus sănătatea tuturor la încercare. Astfel, în mod excepţional, am plătit în medie 4.000 de lei clienţilor care au avut până acum nevoie de spitalizare pentru afecţiuni generate de coronavirus", declară Gabriela Lupaş-Ţicu, chief marketing & operations officer la NN Asigurări de Viaţă.

Potrivit sursei citate, un raport al OECD State of Health in the EU arată că, în România, 79,5% din cheltuielile cu sănătatea sunt finanţate din surse publice, restul fiind plăţi directe susţinute de pacienţi.

"O asigurare privată de sănătate poate atenua presiunea financiară generată de cheltuielile medicale. Cu o medie de numai 5 lei pe zi, clienţii Asigurării de Sănătate NN pot beneficia de 100.000 de lei pe an pentru tratamentele necesare, sumă care creşte cu 20.000 de lei după fiecare an în care nu a fost nevoie de asigurare, până la maximum 200.000 de lei. Costul asigurării depinde în principal de vârstă şi nu creşte de la un an la altul dacă apar probleme medicale pentru care a fost utilizată asigurarea. De la lansare, cei mai mulţi clienţi au beneficiat de Asigurarea lor de Sănătate NN într-un moment fericit, precum naşterea unui copil. Alte motive frecvente au fost probleme de sănătate specifice femeilor, corectarea deviaţiei de sept, fracturi sau intervenţii chirurgicale pentru apendicită sau colecist, cu cheltuieli medicale acoperite care au variat între 3.500 şi 8.500 de lei, în funcţie de caz. În ceea ce priveşte spitalizările pentru care a fost folosită asigurarea, principalele cauze au fost enterovirozele şi afecţiunile respiratorii, în special la copii, cu o valoare medie de 4.000 de lei pentru cheltuielile necesare", precizează compania de asigurări.

Cea mai complexă procedură decontată de NN a fost o intervenţie chirurgicală determinată de un diagnostic de cancer, cu cheltuieli de aproape 94.000 de lei. Totodată, pentru o intervenţie chirurgicală care a presupus o perioadă mai lungă de spitalizare, de 19 zile, cheltuielile totale acoperite de asigurare au depăşit 68.000 de lei.

În perioada 2016 - 2020, numărul românilor care au o asigurare de sănătate a crescut cu peste 60%, în timp ce primele totale plătite de aceştia au înregistrat creşteri anuale de două cifre, ajungând la 451 de milioane de lei, la finalul anului trecut, relevă datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

NN Asigurări de Viaţă este al patrulea cel mai mare asigurator în funcţie de primele brute subscrise în 2020 pentru asigurări de sănătate, cu o cotă de peste 10% din total calculată în baza datelor raportate de ASF, şi are în prezent peste 27.000 de beneficiari.