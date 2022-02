Compania Dr. Fischer Dental, lider al pieţei de tehnică dentară din România, s-a listat pe piaţa AeRO a BVB

Compania Dr. Fischer Dental, lider al pieţei de tehnică dentară din România, s-a listat marţi pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, după derularea unui plasament privat prin care compania a atras de la investitori 5,1 milioane de lei, fonduri destinate extinderii pe plan naţional şi internaţional, conform Agerpres.

"Piaţa AeRO începe să devină locul predilect de finanţare al antreprenorilor români, lucru care ne onorează. Dr. Fischer Dental este a patra companie care sună clopoţelul Bursei de la începutul anului, la care se adaugă alte două companii care au listat obligaţiuni. Prin această nouă listare, investitorii din piaţa de capital au acces la un nou jucător din piaţa serviciilor medicale. Le urez mult succes la Bursă şi îi aşteptăm în continuare pe piaţa de capital pentru noi runde de finanţare", a declarat preşedintele BVB, Radu Hanga, cu ocazia acestei listări.Potrivit fondatorului companiei şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, Antoaneta Fischer, finanţarea obţinută pe piaţa de capital va ajuta la consolidarea poziţiei pe plan local, serviciile urmând să fie oferite şi în oraşe mai mici, unde cererea este slab acoperită."Munca noastră de peste 25 de ani a redat zâmbetele a zeci de mii de pacienţi, beneficiarii finali ai serviciilor noastre, generând satisfacţii profesionale pentru mii de medici stomatologi care au apelat la noi pentru calitate şi promptitudine. Odată cu listarea acţiunilor, suntem convinşi că le vom aduce motive de mulţumire şi investitorilor care au ales să ne susţină în strategia de creştere. Dr. Fischer Dental este lider pe piaţa serviciilor de tehnică dentară din România, iar prin finanţarea obţinută pe piaţa de capital putem să ne consolidăm poziţia pe plan local, ducând serviciile noastre în oraşe mai mici, unde cererea este slab acoperită", a spus Antoaneta Fischer.De asemenea, compania a început extinderea pe plan internaţional, deschizând un laborator în Germania, "ceea ce ne va creşte numărul de oportunităţi pe care le putem valorifica pe această piaţă", a mai spus Fischer.Dr. Fischer Dental a derulat un plasament privat de acţiuni în noiembrie 2021 prin care compania a vândut către 78 de investitori un număr de 900.936 acţiuni, la un preţ de 5,7 lei per acţiune. Plasamentul privat şi listarea acţiunilor au fost realizate cu sprijinul TradeVille."Începând cu 22 februarie 2022, Bursa de Valori Bucureşti alături de TradeVille ajută România să aibă un zâmbet frumos prin începerea tranzacţionării acţiunilor Dr. Fischer Dental (având simbolul DENT). Astfel, cea mai mare companie de tehnică dentară din ţară noastră devine şi cea mai nouă stea în panoplia pieţei AeRO şi a bursei naţionale. Suntem încrezători că acest prim pas va ajută societatea să îşi întindă "aripile" şi să poată deveni una dintre cele mai mari companii de acest gen din întreagă Europa. Noi cei din echipa TradeVille le dorim mult succes şi să aibă mereu motive de a zâmbi fericiţi", a adăugat Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, director general adjunct, TradeVille.Compania s-a listat pe piaţa AeRO sub simbolul bursier DENT.Dr. Fischer Dental a fost înfiinţată sub formă unui laborator de tehnică dentară în 1995 de către dr. Antoaneta Fischer şi dr. Peter Paul Fischer, o familie de medici stomatologi care avea la acea dată experienţă de muncă bazată pe activitatea desfăşurată în Berlin şi Dusseldorf. Sub numele actual, compania funcţionează în Bucureşti din 2014. Dr. Fischer Dental este specializată în producţia de lucrări protetice dentare, precum coroane dentare, punţi dentare, proteze dentare, aparate ortodontice, faţete dentare.Principalii clienţi ai Grupului sunt cabinetele stomatologice şi alte laboratoare de tehnică dentară, atât din străinătate - Germania, Italia, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Elveţia, Canada şi Israel, cât şi din România. Emitentul deţine integral pachetele de părţi sociale ale Dr. Fischer Digital Lab, SDS SRL înfiinţate în România şi Dr. Fischer Dental GmbH, înfiinţată recent în Dusseldorf, Germania.Cifra de afaceri a Grupului a fost de 10,4 milioane de lei, în 2021. La nivel de Grup, numărul total de angajaţi a fost de 77 persoane, la sfârşitul anului 2021.