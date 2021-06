Companiile din Texas care solicită vaccinarea clienților împotriva Covid-19 și-ar putea pierde licențele de funcționare

Companiilor din Texas care solicită vaccinarea clienților împotriva Covid-19 li se vor refuza contractele de stat și ar putea pierde licențele sau permisele de funcționare, conform legislației. Guvernatorul Greg Abbott a semnat legea. „Texasul este deschis 100% și vrem să ne asigurăm că ai libertatea de a merge unde dorești, fără limite”, a spus Abbott înainte de semnarea legii. „Pașapoartele de vaccinare sunt acum interzise”.

Proiectul de lege al Senatului include o clauză care interzice întreprinderilor să solicite clienților dovada vaccinării.

Cei care încalcă interdicția nu vor putea încheia contracte cu statul, iar agențiile de stat care supraveghează diferite sectoare de activitate pot condiționa astfel obținerea licenței sau a autorizațiilor.

Sub 50% dintre locuitorii Texasului au primit cel puțin o doză de vaccin. Aproximativ 36,5% dintre texani sunt complet vaccinați.

Abbott a emis un ordin executiv în aprilie, prin care interzis agențiilor de stat, subdiviziunilor politice și organizațiilor care primesc fonduri publice să creeze „pașapoarte de vaccin” sau să solicite dovada vaccinării anti-Covid-19.

Întreprinderile pot implementa în continuare „protocoale de screening și control al infectărilor, în conformitate cu legislația de stat și federală, pentru a proteja sănătatea publică”, conform noii legi, care intră în vigoare cu efect imediat.

Texas is open 100%.



Texans should have the freedom to go where they want without any limits, restrictions, or requirements.



Today, I signed a law that prohibits any TX business or gov’t entity from requiring vaccine passports or any vaccine information. pic.twitter.com/JQXOe4cHgY