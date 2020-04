Companiile estoniene și finlandeze cer guvernului leton oprirea contuctelor de gaze pentru lucrările de reconstrucție

Companiile din domeniul energiei estoniene și finlandeze au scris guvernului leton care obiectează la închiderea planificată a unei legături energetice importante de către compania din Letonia de furnizare a gazelor pentru lucrările de reconstrucție.

O declarație comună semnată de Ants Noot, președintele AS Eesti Gaas (Estonia); Kalev Reiljan, membru al consiliului de administrație al Elenger Oy (Finlanda); și Aivo Adamson, membru al consiliului de administrație al AS Alexela (Estonia)susține că închiderea unei conducte de către compania latină AS Conexus Baltic Grid din Letonia va provoca daune economice și ar putea duce la acțiuni în justiție.

"Companiile de energie din statele baltice și finlanda nu pot fi de acord cu planul AS Conexus Baltic Grid de a opri funcționarea balticului dintre Estonia și Finlanda pentru întreaga lună mai 2020, într-un termen atât de scurt și în acest moment suficient de critic.

Oprirea este din cauza reconstrucției planificate a conductei Vireši-Tallinn de către AS Conexus Baltic Grid, care a fost publicată abia pe 20 martie 2020 ", se arată în comunicatul comun.

"Am încercat cu bună credință să ajungem la un acord comun cu AS Conexus Baltic Grid cu privire la amânarea lucrărilor de reconstrucție. Cu toate acestea, încercările noastre nu au reușit. Prin urmare, apelăm la operatorii de sistem din cele trei state baltice și din Finlanda și la guvernul leton, pentru a găsi o soluție care să ia în considerare interesele pieței comune a gazelor naturale și a tuturor participanților săi ", se arată în comunicat.

Companiile nemulțumite finlandeză și estoniană critică dur calendarul lucrărilor de reconstrucție și spun că va provoca „daune economice extinse” care „se vor ridica la milioane de euro”.

În plus, afirmația nu aruncă idei extrem de subtile că, dacă oprirea va continua, ar putea bloca oportunitățile viitoare de cooperare regională.„

"Lucrările de reconstrucție nu au primit aprobarea operatorilor de sistem estonieni, lituanieni și finlandezi. Un astfel de comportament grăbit, care nu ține cont de interesele participanților pe piață, pune fiabilitatea funcționării ulterioare a conductei, precum și capacitățile de cooperare și securitatea energetică a statele, într-o îndoială serioasă ", avertizează.

"Conexus trebuie să amâne toate lucrările de reconstrucție planificate în mai 2020 pentru cel puțin un an. În acest fel, participanții pe piață pot ține cont de situație și să reorganizeze oferta", spune acesta înainte de a încheia cu o amenințare de acțiune în justiție.

"Vă informăm că, în cazul în care ar trebui să suportăm daunele datorate opririi neașteptate a fluxului de gaze, nu vom avea altă opțiune decât să solicităm astfel de daune în valoare de milioane de euro de la operatorii de sisteme de transport", se arată în declarație. Piața unificată a gazelor naturale, care uneste acei operatori de sisteme de transport de gaze din Finlanda, Letonia și Estonia, și-a început operațiunea la 1 ianuarie 2020, așa cum a raportat anterior LSM.