Competiție mare în PNL Marea Britanie

Dintr-un comunicat de presa al PNL CCL Marea Britanie, din 10 iulie 2021, aflam ca in acest weekend vor avea loc alegerile filialei.

'Conferinta CCL PNL Marea Britanie, in care va fi ales noul birou al organizatiei, se va tine sambata 10 iulie, incepand cu ora 12:00, la adresa 2 Elm Park Rd, Pinner HA5 3LA. Alegerile pentru conducerea organizatiei PNL Londra se amana pana la reorganizarea structurii acesteia, conform deciziilor luate de BPL PNL Marea Britanie anul trecut.

S-au primit urmatoarele candidaturi (numarul de pozitii pentru care se candideaza fiind indicat dupa functie):

Presedinte (1): 1. Gabriel Marinescu; 2. Nicolae Scutaru

Prim-vicepresedinte (2): 1. Alina Catrinar; 2.Anisoara Kendall; 3. Claudiu Iosif Moara; 4. Daniel Moraru

Vicepresedinte (8): 1. Ionel Ghelesel; 2. Gabriela Marcov; 3. Elisa-Andreea Moara; 4. Daniel Moraru; 5. Melania-Florina Munteanu; 6. Alina-Elisabeta Parlog; 7. Alexandru-Cosmin Prisacariu; 8. Emanuela Scurtu; 9. Florin Tara; 10. Lucian Verdesi

Membru (8): 1. Iuliana Rusu; 2. Lucian Verdesi

Trezorier (1): 0.

In aceste alegeri pot vota membrii inscrisi in partid in organizatia PNL Marea Britanie pana la data de 31 decembrie 2020. Va rog sa adresati orice intrebare presedintelui CODA, Cosmin Rusu, in scris pana vineri seara 9 iulie ora 18:00 la adresa de e-mail: cosmin.rusu.pnl@gmail.com

Invitam membrii sa isi plateasca cotizatia de 60RON/an inainte de inceperea conferintei CCL, in conturile PNL Diaspora indicate in ultima comunicare electronica trimisa membrilor de catre Secretarul General PNL Marea Britanie.

CODA PNL Marea Britanie