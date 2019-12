Compozitorul piesei care trezea astronauţii în spaţiu a decedat la 95 de ani - Cine este şi cu ce melodie s-a remarcat

Compozitorul Irving Burgie, care a ajutat la popularizarea muzicii din Caraibe şi a semnat celebra piesă „Day-O (The Banana Boat Song)”, a murit la vârsta de 95 de ani, informează The Hollywood Reporter, potrivit NEWS.ro.

La parada de Ziua Independenţei statului Barbados, care a avut loc sâmbătă, prim-ministrul Mia Amor Mottley a anunţat că Burgie a murit vineri.

„Day-O”, scrisă în 1952, a fost folosită în filme, în musicalul „Beetlejuice” şi în reclame. A fost, de asemenea, apelul de trezire a astronauţilor în două misiuni spaţiale din anii 1990. În plus, piesa a fost în mai multe rânduri adaptată de diverşi artişti.

Potrivit Songwriters Hall of Fame, piesele lui Burgie au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare la nivel global. Multe au fost înregistrate de Harry Belafonte, inclusiv 8 dintre cele 11 cuprinse pe albumul „Calypso” (1956), primul vândut în mai mult de 1 milion de copii în Statele Unite.

Burgie a mai scris piese pentru Kingston Trio („The Seine", „El Matador" şi „The Wanderer") şi alte grupuri.

„Jamaica Farewell" a fost înregistrată, între alţii, de Belafonte, Jimmy Buffett şi Carly Simon, iar printre artiştii care i-au cântat compoziţiile se numără Mantovani, Miriam Makeba şi Julio Iglesias.

Între cele mai cunoscute piese ale lui - „Island in The Sun", „Angelina" şi „Mary's Boy Child", la care este coautor. În plus, a scris şi musicalul „Ballad for Bimshire” (1963), în care a jucat Ossie Davis.

Irving Burgie a făcut parte din Armata americană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A studiat la Juilliard School of Music, University of Arizona şi University of Southern California. A devenit cântăreţ folk, sub numele de scenă Lord Burgess, şi, în anii 1950, a ţinut concerte în New York şi Chicago.

După ce a anunţat decesul compozitorului, Mottley a cerut un moment de reculegere pentru compozitorul născut în New York, care a scris versurile pentru imnul naţional al Barbados, ţara de origine a mamei lui.