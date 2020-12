CONAF anunţă susţinerea Pactului pentru Competenţe, lansat de Comisia Europeană

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) anunţă susţinerea şi promovarea la nivel naţional a Pactului pentru Competenţe, lansat de Comisia Europeană (CE), în cadrul Săptămânii Europene a Competenţelor Profesionale 2020, care s-a desfăşurat în perioada 9 - 13 noiembrie a.c, sub egida Preşedinţiei Germaniei la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

"Susţin Pactul pentru Competenţe şi cred în nevoia de unificare a eforturilor şi în crearea de parteneriate care să sprijine tranziţia către digitalizare, precum şi strategii de creştere la nivel naţional şi regional. CONAF se înscrie pe direcţia de acţiune susţinută de Comisia Europeană promovând la nivel naţional, proiectul "Pactul pentru Muncă". Astfel, după un an de dezbateri, au fost identificate soluţii viabile pentru flexibilizarea pieţei forţei de muncă. Liniile prioritare de dezvoltare sunt nevoia de digitalizare, regândirea cadrului legal în ce priveşte pregătirea profesională şi corelarea acesteia cu nevoia reală din economie", declară Cristina Chiriac, ambasadorul VET al României în cadrul Săptămânii Europene a Competenţelor Profesionale 2020 şi preşedintele CONAF.

Potrivit sursei citate, la nivel naţional, "Pactul pentru Muncă - Împreună reconstruim România" include toate soluţiile agreate de mediul de afaceri, mediul academic, patronate şi asupra căruia se doreşte un consens politic total din partea tuturor partidelor politice care au participat la dezbateri.

"La nivel naţional, am elaborat un document "Pactul pentru Muncă - Împreună reconstruim România", care include toate soluţiile agreate de mediul de afaceri, mediul academic, patronate şi asupra căruia am obţinut consens politic total din partea tuturor partidelor politice cu care am avut dezbateri. Urmează întâlnirile cu reprezentanţii PNL şi cu Administraţia Prezidenţială, astfel încât această foaie de parcurs să fie un prim document asumat de toţi decidenţii politici şi implementat în legislaţie în vederea corelării nevoilor reale din economie cu piaţa muncii. "Pactul pentru Muncă" a apărut firesc, din nevoia de a corela piaţa muncii cu evoluţiile inerente din domeniul tehnologic, a recalifica forţa de muncă şi a o adapta la cerinţele economiei reale. Tot astfel, la nivel european s-a simţit nevoia unui cadru general Pactul pentru Competente care să fie deschis tuturor partenerilor interesaţi şi să promoveze perfecţionarea şi recalificarea forţei de muncă", a afirmat Chiriac.

Pactul pentru Competenţe este însoţit de o Cartă care prezintă o viziune comună a industriei, a partenerilor sociali, a furnizorilor de educaţie şi formare profesională, precum şi a autorităţilor naţionale, regionale şi locale în ceea ce priveşte formarea de calitate.

Comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, şi Comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, au lansat oficial, pe data de 10 noiembrie 2020, Pactul pentru Competenţe, un element central al Agendei pentru competenţe în Europa.

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene (CE), documentul promovează acţiuni comune pentru a maximiza impactul investiţiilor în privinţa îmbunătăţirii competenţelor existente (perfecţionare) şi a dobândirii de noi competenţe prin formare (recalificare).

În acest context, Pactul invită industria, angajatorii, partenerii sociali, camerele de comerţ, autorităţile publice, furnizorii de educaţie şi formare şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă să colaboreze şi să se angajeze în mod clar să investească în formarea profesională a tuturor persoanelor în vârstă de muncă din întreaga Uniune Europeană (UE).