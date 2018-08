'Concedii ILEGALE' la DNA şi DIICOT: Plângere penală împotriva lui Kovesi, Lazăr, Horodniceanu şi Morar/ DOCUMENT

Florin Ghiulbenghian, președintele Fundației EurHONEST, a depus săptămâna trecută mai multe plângeri penale la Parchetul General. Una dintre aceste plângeri îi vizează pe Augustin Lazăr, procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, fost procuror şef al DNA, Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, şi Daniel Horodniceanu, fostul procuror şef DIICOT. Aceştia sunt acuazaţi că au acordat zile suplimentare de concediu procurorilor din subordine, prin ordine interne ilegale.

Vezi AICI plângerea penală integrală! (.pdf)

"Prin prezenta doresc sa va aduc la cunostinta faptele descrise mai jos, comise de urmatorii:

Morar Daniel Marius, fost procuror-sef al DNA, actualmente judecator in cadrul Curtii Constitutionale a Romaniei; Kovesi Laura Codruta, fosta procuror sef al DNA, actualmente procuror in cadrul Parchetului General; Persoanele inca neidentificate din cadrul DNA care au intocmit notele de fundamentare mentionate mai jos si au avizat ordinele procurorilor sefi mentiobate mai jos; Horodniceanu Daniel, fost procuror sef al DIICOT; Persoanele inca neidentificate din cadrul DIICOT care au intocmit notele de fundamentare mentionate mai jos si au avizat ordinele procurorului sef mentionate mai jos; Lazar Augustin, procuror general al Romaniei;

fapte ce constituie, in opinia mea, infractiuni extrem de grave, prin prisma functiilor detinute de cei nominalizati, a rolului pe care si l-au asumat public in lupta contra coruptiei si abuzurilor si a capacitatii de a influenta actul de justitie. Prin activitatile lor infractionale numitii nu au produs numai prejudicii insemnate bugetelor celor doua institutii, dar au perturbat in mod grav activiatate de cercetare penala a acestora, fiind de notorietate numarul extrem de mic de rechizitorii intocmite anual de DNA, raportat la numarul de procurori.

Vezi şi: Băutura BIO care te ajută să slăbeşti 4 kilograme într-o săptămână/ Mod de preparare

A. In fapt, in cursul anului 2018 am luat la cunostinta din presa despre emiterea de catre procurorii sefi ai DNA si DIICOT mentionati mai sus a unor ordine vadit ilegale, prin care s-au acordat zile suplimentare de concediu personalului celor doua institutii, asa cum rezulta si din adresa nr. 1813/C/8950/2018 emisa de Procurorul General al Romaniei, d-ul Augustin Lazar, catre Consiliul Superior al Magistraturii, nominal catre d-na judecator Simona-Camelia Marcu, presedinta CSM.

B. Referitor la numitii Morar Daniel Marius si Kovesi Laura Codruta, incepand cu anul 2007 au emis Ordine ale Procurorului Sef al DNA prin care s-au acordat ilegal zile suplimetare de concediu, peste cele prevazute imperativ de legislatia primara, producandu-se un prejudiciu deosebit de important bugetului institutiei. In emiterea respectivelor Ordine, cei doi au beneficiat de colaborarea unor subordonati din cadrul DNA care au intocmit notele de fundamentare si au avizat emiterea respectivelor ordine. Concret, ne referim la urmatorele acte:

Ordinul 26 din 03.04.2008 emis de Procurorul Sef al DNA de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului; Ordinul 107 din 12.06.2017 emis de Procurorul Sef al DNA de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului; Ordinul 40 din 29.04.2008 emis de Procurorul Sef al DNA de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului; Ordinul 117 din 31.07.2017 emis de Procurorul Sef al DNA de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului;

Valoarea prejudiciului creat prin acest abuz in serviciu, calculata la un buget annual de 160 milioane RON, pe o perioada de 10 ani, la un numar de 5 zile de concediu anual, este estimata de noi la circa 30 milioane de lei.

C. Referitor la numitul Horodniceanu Daniel, acesta a emis in anul 2017 si a reinnoit anul acesta Ordine similare cu cele emise de numitii Morar Daniel Marius si Kovesi Laura Codruta pentru angajatii DNA. Prin respective ordine angajatii DIICOT beneficiau in mod ilegal de zile suplimentare de concediu peste cele prevazute imperativ de legislatia primara, producandu-se un prejudiciu deosebit de important bugetului institutiei. In emiterea respectivelor Ordine, numitul Horodniceanu Daniel a beneficiat de colaborarea unor subordonati din cadrul DIICOT care au intocmit notele de fundamentare si au avizat emiterea respectivelor ordine. Concret, ne referim la urmatorele acte:

Ordinul 918 din 03.11.2017 emis de Procurorul Sef al DIICOT de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DIICOT care au avizat emiterea ordinului; Ordinul 307 din 03.07.2018 emis de Procurorul Sef al DIICOT de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DIICOT care au avizat emiterea ordinului;

Valoarea prejudiciului creat prin acest abuz in serviciu, calculata la un buget annual de 140 milioane RON, pe o perioada de 9 luni, la un numar de 3 zile de concediu anual, este estimata de noi la circa 1.2 milioane de lei.

Vezi şi: Secretul unui caracter puternic: Şase reguli care te ajută să nu te mai laşi călcat în picioare de alţii

D. Referitor la numitul Lazar Augustin, din documentele prezentate in mass-media rezulta faptul ca a doua zi dupa prezentarea publica a ordinelor ilegale emise de procurorii-sefi ai DNA in perioada 2008-2018, adica in data de 17 iulie 2018, a redactat si a transmis catre CSM o nota prin care prezenta situatia descoperita la DNA si DIICOT si preciza masurile luate pentru corectarea acesteia.

Cu toate ca este evident abuzul in serviciu comis de numitii Morar Daniel Marius, Kovesi Laura Codruta, Horodnioceanu Daniel si subordonatii lor din cadrul DNA si DIICOT, constata ca numitul Lazar Augustin nu s-a sesizat nici pana astazi, la 10 zile de la transmiterea notei catre CSM cu privire la infractiunile de o gravitate deosebita comise de sus-numitii", se arată în plângerea penală.

Procurorii denunţaţi sunt acuzaţi de constituirea unui grup infractional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, favorizarea făptuitorului, omisiunea sesizării şi delapidare.

"D-le Procuror Sef, fata de cele descrise mai sus, tinand cont de pericolul social extrem pe care il prezinta faptele descrise, de perioada lunga de timp pe parcursul carora au fost comise, de mijloacele dolosive folosite de magistrati implicati direct si pe o perioada indelungata in combaterea coruptiei si sanctionarea abuzurilor in serviciu, precum si de prejudiciul extrem de mare cauzat institutiilor pe care le-au condus, de impactul social pe care il va avea aducerea la cunostinta publica a acestor fapte descrise mai sus va rugam sa dispuneti cu maxima celeritate si in deplina transparenta masurile legale ce se impun", se mai arată în plângerea penală.