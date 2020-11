Conceptul de 'smart city' are nevoie de o susţinere mult mai solidă din partea guvernamentală (Korodi Attila)

Noul primar al municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat miercuri, în cadrul dezbaterii "From City to Smart City", că este nevoie de o abordare mai profundă şi de susţinere solidă din zona guvernamentală pentru conceptul de "oraş inteligent".

Korodi a vorbit despre nevoia de digitalizare la nivelul primăriei Miercurea Ciuc, unde lipsesc cu desăvârşire instrumentele tehnologiei informaţiei, punctând faptul că are temerea că ar putea da greş aducând în oraş sisteme care nu sunt compatibile şi de aceea este nevoie de timp pentru a face o strategie coerentă."Trebuie să spun că din punct de vedere al funcţiei pe care o deţin, de primar al oraşului, eu văd o problemă majoră, în situaţia în care noua infrastructură de bază de digitalizare este la un nivel foarte mic, de unde pornim şi unde trebuie să ajungem. Marea mea temere este că, neavând nici un sistem activ, putem da greş aducând în oraş sisteme care poate nu vor fi compatibile, care poate o să fie experienţe pozitive în diferite zone în România sau în Europa Centrală, dar integrat între ele vor da hibe. Adică, dacă trebuie să recuperăm timp şi avem şansa să recuperăm, pentru că de la zero poţi să construieşti mai bine, cea mai mare temere este că nu cumva vom da greş în această activitate intensă pentru următorii ani de zile, adică vom reuşi să creionăm realmente ceva integrat, funcţional, care răspunde la necesităţi? Înseamnă, până la urmă, ca în prima fază, chiar dacă cererea locuitorilor de a avea servicii digitalizate este enorm de mare, trebuie să avem puţină răbdare cu noi înşine, să avem timp să facem o strategie coerentă", a declarat Korodi.

Acesta a arătat că este nevoie de sprijin guvernamental în această direcţie, de programe şi de acces la informaţii.



"Eu sunt o persoană care am reuşit întotdeauna să abordez problemele sistematic şi tocmai această abordare sistematică mă pune în situaţia în care să am aceste temeri: avem şansa să facem ceva foarte bine, într-un timp rezonabil şi rapid, fără ca să dăm greş? Sper că da, dar avem nevoie de ajutor. Şi conceptul de smart city, conceptul de oraş digital, conceptul de oraş inteligent are nevoie de o abordare mult mai profundă şi de o susţinere mult mai solidă din partea guvernamentală. Avem nevoie de programe, avem nevoie de hub-uri la care să putem să ne conectăm, avem nevoie de acces la know-how, care este foarte important", a spus primarul din Miercurea Ciuc.



El a ţinut să adauge că la Miercurea Ciuc s-ar putea genera programe şi servicii care să fie atractive nu doar pentru comunitatea locală, ci şi pentru toţi cetăţenii României.



Platforma de evenimente şi dezbateri "Jump to Smart" organizează miercuri şi joi, la Bucureşti, o dezbatere la care participă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, diplomaţi şi reprezentanţi ai unor companii private.