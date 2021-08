Concert extraordinar la Teatrul Regina Maria din Oradea, avându-i ca invitaţi speciali pe soprana Maria Rădeanu și trompetistul Sebastian Burneci

Tenorul Alexandru Badea şi Simona Strungaru Symphonics au susţinut vineri seară, la Teatrul Regina Maria din Oradea, un concert extraordinar, avându-i ca invitaţi speciali pe soprana Maria Rădeanu, trompetistul Sebastian Burneci şi Corul de copii al Liceului Greco-Catolic "Iuliu Maniu".

Concertul a deschis Festivalul European Music Open, ce are loc în perioada 26 - 31 august.

Cei aproape 500 de spectatori au avut ocazia să asculte în interpretarea îndrăgitului tenor orădean un potpuriu de melodii şi canzonete celebre: "Granada", "Con te partiro", "Marechiare" - cântată în dialect napolitan, "Besame mucho", "Mamma", "Caruso" - melodia dedicată tenorului Enrico Caruso, "O sole mio", "Santa Lucia" şi "Funiculi Funicula" - prezentată publicului în compania copiilor din corul liceului greco-catolic."De ce am ales să invit copiii alături de noi? Este ca o reeditare a începutului acestui proiect, al festivalului. Proiectul acesta, al festivalului, ajuns la a cincea ediţie, a pornit de la un concert pe care l-am cântat alături de un cor de copii, anume Corul Colegiului Gojdu. A fost un concert de binefacere pentru repunerea pe picioare a bibliotecii Colegiului Emanuil Gojdu. În urma acestuia s-a născut ideea acestui festival. A fost o propunere care mi s-a făcut şi pe care, la un moment dat, am luat-o în serios. Ceea ce aţi văzut astăzi, după atâta amar de ani de când nu am mai cântat în Oradea, am vrut să fie o reeditare a acelui moment," a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Badea, directorul artistic al festivalului.Momente muzicale speciale, intercalate, au oferit trompetistul Sebastian Burneci, solist al Big Band-ului Radio şi absolvent al Conservatorului Prince Claus din Olanda, precum şi soprana Maria Rădeanu, studentă la Universitatea de Muzică din Bucureşti."Pentru mine, a-i călăuzi primii paşi către scenele lumii este un privilegiu", a spus, în prezentarea tinerei soprane, tenorul Alexandru Badea, care este şi conferenţiar universitar la instituţia academică bucureşteană.Maria Rădeanu a interpretat, cu vocea şi la vioară, melodia "Skyfall" a cântăreţei britanice Adele, iar la finalul concertului, împreună cu tenorul Alexandru Badea, şi-au luat rămas bun cu "Time to say goodbye".Dirijoarea orchestrei, Simona Strungaru, o muziciană complexă - pianistă, orchestratoare, compozitoare de muzică de film, a declarat, după concert, pentru AGERPRES, că speră într-o colaborare şi în alte proiecte cu tenorul orădean, stabilit în Bucureşti."Colaborarea cu Alexandru Badea este una foarte importantă pentru mine şi pentru noi. Este o plăcere să acompaniem o asemenea voce. Sper să meargă mai departe acest proiect şi altele pe care nu vreau să le divulg, dar care cu siguranţă vor exista. Ocazia de a cânta în oraşul său natal, cu un public atât de cald şi după o perioadă atât de lungă în care nu am luat contact cu publicul, este foarte frumoasă pentru noi toţi. Cu Maria Rădeanu este o întâlnire foarte fericită. Am descoperit-o prin intermediul acestui proiect. Îi urez foarte mult succes, are o voce minunată şi sper să auzim cât mai mult de ea şi să ajungă pe marile culmi artistice", a precizat, pentru AGERPRES, Simona Strungaru.Festivalul European Music Open continuă sâmbătă, tot în Teatrul Regina Maria, cu Concertul Violoncellissimo, numit "De la baroc la... rock", sub conducerea muzicală a maestrului Marin Cazacu.În acest an, 2021, pentru prima oară de la înfiinţare, European Music Open aduce în lumina scenei pentru orădeni artişti români cu un parcurs internaţional impresionant precum şi tineri artişti valoroşi. Astfel, duminică va avea loc Gala de operă "Excelenţe ale tinerei generaţii de muzicieni", cu şase studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti: soprana Maria Rădeanu, mezzosoprana Camelia Cuzub, tenorii Andrei Petre şi Constantin Pastramă, baritonul Alin Munteanu şi basul Alexandru Matei. Dirijor, Radu Popa. Îşi vor da concursul şi orchestra şi corul Filarmonicii de Stat Oradea.A cincea ediţie a Festivalului European Music Open se va încheia marţi, 31 august, cu o seară de jazz susţinută de Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu, în Piaţa Unirii. Jan Garbarek, muzicianul norvegian nominalizat la Premiile Grammy, este considerat unul dintre cei mai importanţi saxofonişti ai momentului şi va urca pe scena festivalului alături de trei muzicieni remarcabili: Trilok Gurtu - percuţie, Rainer Bruninghaus - pian şi Yuri Daniel - bass.European Music Open, organizat de tenorul Alexandru Badea, Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune, cu sprijinul Primăriei Oradea, aduce în Oradea, în fiecare an, mari personalităţi şi profesionişti de seamă. Decernarea premiului Uniunii Compozitorilor din România şi al Revistei Actualitatea Muzicală festivalului European Music Open, pentru cel mai inovativ eveniment cultural al anului 2017, este o recunoaştere a valorii sale în spaţiul cultural românesc şi european.