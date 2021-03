Concert UB40 feat. Ali Campbell şi Astro, programat în iulie la la Sala Palatului din Bucureşti

Un concert UB40 feat. Ali Campbell şi Astro este programat să aibă loc în luna iulie, la Sala Palatului din Bucureşti, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Evenimentul este anunţat pentru 14 iulie 2021, iar biletele vor fi puse în vânzare pe 8 martie, la ora 10:00, în reţeaua iabilet.ro. Biletele au preţuri cuprinse între 139 şi 229 de lei (pentru primele 200), apoi ele vor costa între 159 şi 329 de lei şi între 180 şi 360 de lei.

Solistul Ali Campbell, unul dintre cei trei fraţi care fac parte din grup, şi Astro părăsiseră UB40 în 2008. Ei au susţinut până în 2013 concerte ca parte a grupului UB40 Featuring Ali, Astro & Mickey.

UB40 a fost înfiinţat în Birmingham, în 1978, şi şi-a luat numele după o formulă folosită în acea perioadă de oameni pentru a cere beneficii de somaj.

Între cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Red Red Wine”, „Falling In Love With You”, „I Got You Babe” (colaborare cu Chrissie Hynde) şi „The Way You Do The Things You Do”.

Grupul a lansat 19 materiale de studio, cel mai recent fiind „For the Many” (2019), care au fost vândute în peste 70 de milioane de copii în întreaga lume.